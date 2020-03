Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Das Tierheim Eichenhof gerät schon in normalen Zeiten gelegentlich in Vergessenheit: einfach, weil es in Steinbründorf so derartig weit „ab vom Schuss“ liegt. Durch die aktuellen Zugangs-Beschränkungen in der Corona-Krise hat sich die Isolation der Einrichtung aber noch einmal zugespitzt. Auch dringendste Sanierungsarbeiten an dem betagten Gebäudekomplex ruhen, Besucher dürfen derzeit nicht hinein und die Vermittlung von Hunden und Katzen ist nicht möglich.