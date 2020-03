Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Auf dem Schreibtisch von Gabriele Schwier, Gemeindesekretärin in St. Stephan, liegen ganz aktuell die Formulare für die Helferausweise für die Aktion „Vlothoer*innen für Vlotho“ bereit, die das von Stadt und Kirchengemeinden organisierte Netzwerk ins Leben gerufen hat (HK vom 23. März). „Jede Kirchengemeinde in Vlotho und in den Ortsteilen hat jeweils 50 dieser Formulare bekommen, erste Anfragen von hilfsbereiten Vlothoern sind bei uns schon eingegangen“, berichtet sie.

„Die Hilfsbereitschaft ist riesig“, bestätigt auch Bürgermeister Rocco Wilken am Montagvormittag. Die Stadt habe es sich zur Aufgabe gemacht, bei der Vermittlung der zahlreichen Angebote und Initiativen zu helfen, die über Kirchengemeinden, Gemeindepfarrer und Ortsvorstehern betreut würden.

„Da gibt es viele Ansprechpartner und zahlreiche Telefonnummern. Daher hat die Stadt zusätzlich mit der 05733/924-444eine zentrale Rufnummer eingerichtet, die montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr für Fragen und für die Vermittlung von Ansprechpartnern, zum Beispiel bei den Kirchengemeinden, zur Verfügung steht“, ergänzt Axel Mowe vom Bürgermeisterbüro der Stadt.

Ganz wichtig bei der Koordination der zahlreich eingegangenen Hilfsangebote von Initiativen, Kirchengemeinden oder Sportvereinen, zum Beispiel für Einkaufshilfen oder das Ausführen des Hundes im Falle einer Corona-Quarantäne, sei die Legitimation der Helfer, betont Bürgermeister Wilken. „Dazu haben wir die Ausweis-Kontingente an die Kirchengemeinden ausgegeben, die die ehrenamtlichen Helfer des Netzwerkes damit ausstatten“, so Wilken.

Sicherheit hat hohe Priorität

Jeder Ausweis sei mit einer Nummer versehen, die dem jeweiligen in einer Liste registrierten Helfer zugeordnet werde. Außerdem würden die Ausweise von der jeweiligen Kirchengemeinde gesiegelt und vom Pfarrer unterzeichnet. „Diese Listen werden auch an die Stadt weitergereicht, so dass jederzeit auch über die Netzwerk-Rufnummer bei der Stadt nachgefragt werden kann, ob der jeweilige Helfer legitimiert ist. Diese Sicherheit, gerade für die älteren Mitbürger, hat auch in diesem Bereich für uns hohe Priorität“, so der Bürgermeister.

„Gemeinsam mit der Stadt machen wir uns aktuell Gedanken, wie eine Alternative zur Versorgung von besonderen Härtefällen unter den Tafelkunden organisiert werden kann, nachdem wegen der Corona-Krise vorerst die Tafelausgabe am Mittwoch geschlossen worden ist“, ergänzt St.-Stephan-Pfarrer Jörg Uwe Pehle auf Anfrage. Neben dem Geld aus dem Diakonietopf seien dabei die Mittel aus dem für diese Zwecke eingerichteten Spendenkonto des Vereins Moral & Ethik hilfreich.

Kontakt Gemeindebüros

Kirchengemeinde St. Stephan , Gemeindebüro, Telefon 05733/2370, Frau Schwier, E-Mail ststephan.vlotho@teleos-web.de

Kirchengemeinde St. Johannis , Telefon 05733/4471, Frau Kruse, refgem.vlotho@gmx.de

K irchengemeinde Exter – Bonneberg , Gemeindebüro Exter: 05228/7137, Frau Struck, gemeindebueroexter@t-online.de, Gemeindebüro Bonneberg, 05733/3391, Frau Struck bonneberg@kirchenkreis-vlotho.de

Uffeln/Kirchengemeinde Uffeln, Frau Bartels , 0176/41317067 (Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr) E-Mail Andrea_Bartels@t-online

Kirchengemeinde Valdorf , 05733/2842, Frau Schwier, info@valdorf.org

Kirchengemeinde Wehrendorf , Gemeindebüro, 05733/5955, Frau Schwartze, E-Mail info@wehrendorf.org

Jugendreferat EKJZ , Annemarie Coring, Seelsorge für Kinder und Jugendliche, 0175/3255345

Pfarrerin Christine Höke, 05733/6605, E-Mail christine.hoeke@t-online.de