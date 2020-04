Vlotho (WB/bu/jg). Die Grüne Liste Vlotho hat ihre 17 Wahlkreiskandidaten und die Aktiven für die Reserveliste aufgestellt. „Corona und die jetzt sichtbaren Folgen machen uns schmerzhaft klar, dass wir eine starke Stadtgemeinschaft brauchen. Wie in den vergangenen Jahren wird die Grüne Liste Vlotho jetzt und auch in der Zukunft eine wichtige und verlässliche, konstruktive Rolle in Vlotho spielen“, teilt GLV-Fraktionsvorsitzender August-Wilhelm König anlässlich der Kandidatenaufstellung mit.

Die Aufstellung erfolgte nach dem Reißverschlusssystem: jung und älter, Frau und Mann, sowie erfahren und weniger erfahren. Die gewählte Doppelspitze, Platz eins und Platz zwei der Reserveliste mit August-Wilhelm König und Anika Hüting, stehe für dieses Prinzip.

„Wie schon in 2014 haben wir mit Rocco Wilken einen Bürgermeisterkandidaten für die Wahl aufgestellt, der in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass er Bürgermeister kann. Mit seiner ruhigen und kompetenten Art ist Vlotho mit ihm auch in Zukunft auf einem guten Weg“, sagt König.

Statt im Anschluss an die Kandidatenaufstellung die inhaltlichen Ziele der GLV aufzuführen, habe die GLV angesichts der aktuellen Lage in Absprache mit den anderen Parteien den Wahlkampf ausgesetzt. Die inhaltlichen Ziele sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden. Die GLV werde weiterhin an aktuellen Themen aktiv für die Stadt mitwirken.

Fraktionsvorsitzender August-Wilhelm König: „Die GLV dankt allen Organisationen, Einrichtungen und Aktiven sowie den Mitarbeitenden der Verwaltung um unseren Bürgermeister Rocco Wilken für ihren Einsatz in der Corona-Krise, weil sie unsere Versorgung aufrechterhalten.“

Die GLV werde alles in ihrer Kraft stehende unternehmen, um alle in dieser Krisensituation zu unterstützen.

Die Kandidatenliste

Diese Kandidaten sind für die Kommunalwahl im September aufgestellt worden:

Wahlkreis 1, Uffeln: Michael Petzholdt; Wahlkreis 2, Uffeln: Claudia Klocke; Wahlkreis 3, Uffeln: Klaus Grimmelt; Wahlkreis 4, Vlotho: Ulrike Heusinger; Wahlkreis 5, Vlotho: Silvia Rolfes; Wahlkreis 6, Vlotho: Sabine Schwarze; Wahlkreis 7, Vlotho: Anika Hüting; Wahlkreis 8, Vlotho: Jürgen Kusche; Wahlkreis 9, Vlotho: Inga Stehle; Wahlkreis 10, Bonneberg: Tiara Tariq; Wahlkreis 11, Bonneberg: Stephanie Brink; Wahlkreis 12, Valdorf: Harald Kuhlmann; Wahlkreis 13, Valdorf: Rudolf Weil; Wahlkreis 14: Steinbründorf: Marion Westphal; Wahlkreis 15, Exter: Sabine Niemann; Wahlkreis 16, Exter: August-Wilhelm König; Wahlkreis 17 Exter: Christiane Wattenberg.