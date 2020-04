Die gemeinsame Aktion der Evangelishen Kirchengemeinden in Vlotho ist vom Ordnungsamt der Stadt Vlotho genehmigt. Alle Plakate waren mit der Adresse und Telefonnummer der Kirchengemeinden Uffeln oder Valdorf versehen. Bei Rückfragen hätte man Kontakt aufnehmen können.

Gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten, in denen auf gemeinsame Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern verzichtet werden muss, sollte der Osterweg eine Möglichkeit bieten, Ermutigendes aus der biblischen Ostergeschichte am Wegrand mitzunehmen. Renate Wefers: „Selbst, wer persönlich nichts mit der Osterbotschaft anfangen kann - anderen diese Möglichkeit zu nehmen, ist auch ein Akt der Intoleranz.“

Die Plakate waren hochwertig auf wetterfester Folie hergestellt und werden jetzt eine einfachere Version ersetzt. Mit vereinten Kräften haben die Pfarrerinnen und Pfarrer der Region am Samstag noch mal neu gedruckt, laminiert und die Stationsschilder angebracht.

Die Kirchengemeinden würden sich sehr darüber freuen, wenn die entwendeten Plakate zurückgebracht wurden. Sie können vor jedem Gemeindehaus oder in jeder offenen Kirche in Vlotho abgelegt werden.