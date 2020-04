Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Er ist nicht viel größer als ein Flaschenöffner und passt in jede Hosentasche – und er ist in Zeiten der Corona-Krise ein sehr gefragtes Utensil geworden: Die Rede ist von einem Türöffner aus dem 3D-Drucker, made in Vlotho. Raoul Fabisch, Student aus der Weserstadt, und das Team seines Startup-Unternehmens MAY-B haben diesen Türöffner entwickelt und als kostenlosen Dateidownload zur Verfügung gestellt.