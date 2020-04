Von Hartmut Horstmann

Vlotho (WB). Die Ausstellungsbesucher dachten an Woodstock, doch Fotograf Uwe Fiks belehrte sie eines Besseren: Die Bilder voller langhaariger Menschen waren 1977 in Vlotho entstanden. Nachdem die Aufnahmen in Köln bereits zu sehen waren, sollen sie demnächst auch in Bielefeld gezeigt werden.

Abschied aus Vlotho

Coronabedingt muss der für Juni geplante Termin verschoben werden, doch hat Uwe Fiks bereits Aufnahmen ins Netz gestellt – und zwar auf der Facebook-Seite “Freunde, denen Festivalkult umsonst & draußen gefällt”.

Für musikbegeisterte Vlothoer war 1977 ein besonderes Jahr. Zum einen kamen 30.000 Menschen zum Festival Umsonst und Draußen, welches im Jahnstadion stattfand. Zum anderen bedeutete es aber auch den Abschied aus Vlotho – im Jahr danach fand es in einem Steinbruch in Porta Westfalica statt und wurde zu einem riesigen Subkultur-Event.

Uwe Fiks, der in Halle aufgewachsen ist, arbeitete damals in Bielefeld als Fotoassistent in der Werbefotografie. Darüber hinaus engagierte er sich im freien Jugendzentrum Halle – und machte in diesem Zusammenhang auch Fotos für die Band Tortilla Flat aus Steinhagen. Und die Musiker brachten ihn auf die Idee, gemeinsam nach Vlotho zu fahren.

Mit 400 Besuchern gerechnet

Uwe Fiks sagte zu – und erinnert sich noch heute gut an seine damaligen Erwartungen: „Ich habe mit drei Bands gerechnet und gedacht, da kommen vielleicht 400 Leute.“ Zudem wusste er gar nicht, wo Vlotho überhaupt liegt. Doch bereits die Staus auf dem Weg zum Festivalgelände zeigten ihm, dass er sich hinsichtlich der Dimensionen gründlich geirrt hatte. Drei bis vier Stunden war er dabei – dann verließ er das Geschehen mit dem Vorsatz: „Im nächsten Jahr komme ich wieder und übernachte dort auch.”

Mit seiner neuen Analog-Mittelformat-Kamera hatte der Fotoassistent zuvor drei Filme verknipst. Mehr als 40 Jahre fristeten die Negative (Formal 6 mal 6 Zentimeter) ein Dasein im Archiv. Eine Ausstellung in Köln war für Fiks der Anlass, sie digitalisieren zu lassen. Die Bildbearbeitung hatte die Kölner Fotokünstlerin Tanja Britzke übernommen, die von dem Flair schwärmt, welches durch die alten Aufnahmen transportiert wird.

„Reiz des Unerlaubten“

Fünf Fotos im Format 1 mal 1 Meter – und ein noch größeres – 1,50 mal 1,50 Meter – wurden in der Ausstellung gezeigt. Keine große Zahl, aber die Wirkung sei enorm gewesen, erinnert sich der Fotograf. Denn es traten Details zutage, die im kleinen Format untergehen.

Längst ist die Beschäftigung mit Fotografie für den 61-Jährigen zum Hobby geworden. Nach seiner professionellen Foto-Zeit schwenkte er um und wurde Sozialarbeiter. 20 Jahre lebte er in Berlin, seit weiteren 20 Jahren ist er in Köln beheimatet.

An seine Festival-Besuche denkt Fiks gerne zurück – und zieht einen Vergleich: „Vlotho 1977 – das war unschuldig und ruhig.“ Anders ein Jahr später Porta Westfalica, als der Besucher aus Halle im Steinbruch den „Reiz des Unerlaubten” wahrzunehmen glaubte. Für ihn steht fest, dass er die Bilder nach der verschobenen Bielefelder Ausstellung auch in Berlin zeigen will. Um die Zeitreise musikalisch zu untermalen, will er zur Ausstellungseröffnung einen DJ engagieren, der die Musik der 70er Jahre spielt.