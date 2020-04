Von Heike Pabst

Vlotho (WB). „Stay@Home“ (Zuhause bleiben): So hieß der Schulwettbewerb, den das Weser-Gymnasium Vlotho online unter seinen Schülern ausgerufen hatte, um ihnen das Ausgesperrt-Sein zu versüßen. Während das WGV nun die Sieger dieses Kreativwettbewerbs bekannt gegeben hat, üben die angehenden Abiturienten der Q2 Kritik an den Plänen der Politik, sie rasch wieder „offline“ zur Schule zu schicken.

„Wir haben gesagt, dass 2020 unser Jahr wird. Nun stellt Corona alles auf den Kopf“, schreiben Schüler der Q2 in ihrer Stellungnahme. „Erst mussten wir unsere Mottowoche verabschieden und den Abi-Gag in den Juli verschieben und nun steht unser Abiball auch auf der Kippe.“ Obgleich die Beschränkungen in der Corona-Krise bis zum 3. Mai verlängert worden sind, „müssen wir ab Donnerstag wieder zur Schule. Kurz vor unserem Abitur sollen wir, als Abschlussklasse, die Ersten sein.“

Mehrheit will ein Durchschnittsabitur

Laut einer intern durchgeführten Umfrage sprächen sich 86 Prozent der Stufe für ein so genanntes Durchschnittsabitur aus: Dabei werden prüfungslos Noten auf Basis der durchschnittlichen Leistung der vergangenen Jahre vergeben. „Doch die Regierung will die Prüfungen um jeden Preis durchsetzen“, so die Vlothoer Q2.

„Viele Mitschüler gehören zur Risikogruppe und haben Angst, in die Schule zu gehen.“ Und die anderen Schüler, so argumentiert die Stufe, „können Überträger sein und zu Hause Eltern sowie Großeltern anstecken.“ Zudem befürchten die Schüler nun schlechtere Noten, da sie sich zu Hause „viel Unterrichtsstoff selbst beibringen“ mussten, während es bedingt durch Existenzängste schwerfalle, sich auf das Lernen zu konzentrieren.

Mangelnde Chancengleichheit

Auch gäbe es bei dieser Vorgehensweise unter den Schülern keine Chancengleichheit: „Manche müssen auf kleinere Geschwister aufpassen und haben nicht immer einen Rückzugsort und eine funktionierende Internetverbindung. Dies erschwert das Lernen. Wir haben am Weser-Gymnasium dennoch das Glück, über Iserv mit den Lehrern in gutem Kontakt stehen zu können.“

Jedoch sei es „fast unmöglich“, in der Schule die Einhaltung der Hygienestandards zu garantieren. Die Stufe fragt nach der Verfügbarkeit von Mundschutzmasken. „Zudem haben wir einen Nachteil, wenn der Unterricht in Kleingruppen eingeteilt wird, da es immer individuelle Fragen gibt und andere Kleingruppen diese dann nicht mitbekommen.“ Insgesamt werde bei der politischen Entscheidung für eine Beschulung der Abschlussjahrgänge „deutlich die Bildung über die Gesundheit gestellt“.

Auch eine mögliche Freiwilligkeit der Teilnahme am Unterricht sei keine Lösung, da sie Schüler, die zur Risikogruppe gehören, vor einen Interessenskonflikt stelle. Die Q2 resümiert: „Seit knapp zwei Monaten leben wir im Ungewissen und werden jetzt ohne Rücksichtnahme einfach wieder zur Schule geschickt und es wird hingenommen, dass die Infiziertenzahlen wieder steigen.“

Der Schulwettbewerb

Da ist es auch kein Trost, dass die Q2 zu den Preisträgern des „Stay@Home“-Wettbewerbs gehört, den die Schulleitung auf ihrer Homepage ausgelobt hatte. Als „kleine digitale Gruppenaufgabe“ sollten die Schüler im Klassen- und Stufenverband Collagen und Videos zum Thema „Zuhause bleiben“ erstellen. Danach durfte eine Woche lang online über die eingereichten Beiträge abgestimmt werden.

Nun steht fest: Die Siegerbeiträge kommen von der Klasse 5c (26 Stimmen), der Klasse 9a (36 Stimmen) und der Jahrgangsstufe Q2 (88 Stimmen). Schulleiter Guido Höltke schreibt: „Bis zur Preisverleihung müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, aber soviel sei verraten: Seid gespannt!“