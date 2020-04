Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Ein großes Erdbeereis mit Sahne und frischen Früchten auf der Hand: Yaritza Fonseca strahlt mit der Frühlingssonne um die Wette. Die Vlothoerin mit kubanischen Wurzeln gehörte am Montag zu den ersten Kunden am Ausgabe-Fenster der Eisdiele Corona, die nun nach der Lockerung des Lockdowns wieder öffnen durfte.

„Hier schmeckt es immer super. Wir haben die Eisdiele mit ihren Spezialitäten sehr vermisst“, freut sich die Stammkundin, dass sie dort nun zunächst einmal für ein „Eis oder Coffee to go“ Station machen kann.

Vier Wochen ist es her, da hatte auch Inhaber Lourenco Garcia seine Eisdiele aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Krise komplett schließen müssen. „Das war schon ein schwerer Rückschlag für uns, gerade, wo das Wetter in den vergangenen Wochen so hervorragend war. Das wird in den kommenden Wochen und Monaten sehr schwer zu kompensieren sein“, befürchtet der Geschäftsmann.

Vier Wochen ist es her, da hatte auch Inhaber Lourenco Garcia seine Eisdiele aufgrund der Beschränkungen in der Corona-Krise komplett schließen müssen. „Das war schon ein schwerer Rückschlag für uns, gerade, wo das Wetter in den vergangenen Wochen so hervorragend war. Das wird in den kommenden Wochen und Monaten sehr schwer zu kompensieren sein“, befürchtet der Geschäftsmann.

Freude über Lockerungen im Einzelhandel

Um so mehr freut es ihn, dass es nach der Entscheidung der Politik aus der vergangenen Woche nun ein wenig vorwärts geht. „Die Lockerungen bei den Öffnungszeiten helfen uns schon ein wenig weiter“, sagt er. „Wir legen viel Wert auf Gastfreundlichkeit, da tut es uns natürlich leid, dass die Kunden bis auf weiteres nicht auf unserem Freisitz und im Café Platz nehmen dürfen“, bedauert seine Frau Maria, die täglich mit Lourenco hinter der Eistheke steht.

Denn für die Eiscafés der Stadt sowie für die anderem Ladenlokale des Vlothoer Einzelhandels bis zu 800 Quadratmetern gelten trotz der gelockerten Öffnungszeiten vorerst weiter strenge Abstands- und Hgyieneregeln.

Strenge Hygiene- und Abstandsregeln

Die Eisdiele in der oberen Langen Straße wird daher ihre Eis- und Kaffee-Spezialitäten nun erst einmal nur über das Fenster zur Langen Straße hin und über die Ladentheke gleichsam als zweites Ausgabe-Fenster zum Mitnehmen verkaufen. „Draußen vor dem Fenster muss bei den Wartenden der Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden. Um an der Theke im Geschäft bedient zu werden, darf nur jeweils ein Kunde das Ladenlokal betreten“, erläutert Lourenco Garcia. Dort habe man dann eine Abstandszone zur Theke abgesperrt und davor Tische aufgestellt, auf die das Bestellte zur Mitnahme bereit gestellt werde, führt er weiter aus. Auch dürfe das Eis erst im Abstand von 5o Metern vom Geschäft verzehrt werden.

Um für die Wiederöffnung gewappnet zu sein, hatten Lourenco und seine Frau bereits am Sonntag ihre Eismaschinen wieder in Betrieb genommen und die Produktion ihrer 32 selbst hergestellten Sorten vorbereitet. „Mit dabei sind auch Neuheiten wie Mango-, Paparazzi- und Oreo-Eis“, sagt Lourenco Garcia.