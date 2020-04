Vlotho (WB/bu). Feueralarm am Dienstagvormittag in Steinbründorf: Einsatzkräfte der Löschgruppe Steinbründorf und des Löschzuges Vlotho sind am Dienstag um 10.23 Uhr zur Bekämpfung eines Flächenbrandes ausgerückt.

An der Lemgoer Straße in Höhe der Einmündung Wehrendorfer Straße stand eine Fläche am dortigen Böschungsbereich in Flammen, teilte Vlothos Wehrführer Torsten Sievering mit. Die Einsatzkräfte hätten in einem Löschangriff mit zwei C-Rohren das Feuer rasch gelöscht und größeren Schaden verhindert, informierte Sievering.