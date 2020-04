Gunnar Deutschmann (rechts) mit seinem Ensemble Spread Voice in New York. Jetzt ruht die Musik. Wegen des Versammlungsverbots wird auch nicht geprobt.

Von Hartmut Horstmann

Die beiden Vlothoer zählen zu den Künstlern, die unter dem derzeitigen Auftrittsverbot besonders zu leiden haben. Als Profi-Musiker sei er normalerweise viel unterwegs, sagt Vito. Seit 25 Jahren arbeite er an seiner Karriere und im Augenblick sei absoluter Stillstand. Seinen letzten Auftritt habe er Ende Februar gehabt, von Mitte März bis in den August sei alles abgesagt worden. Darunter fallen auch die großen Festivals.

Ob als Solo-Musiker oder mit seiner Magic-Boogie-Show: Vito Becker, der seit 1993 in Vlotho lebt und sich als Künstler Boogieman Vito nennt, verdient das meiste Geld mit seinen Auftritten. Auf wie viele er im Jahr komme, sei recht unterschiedlich, betont er. Sicherlich, auch CDs hat er veröffentlicht: „Aber die verkaufe ich vor allem bei Konzerten.”

„Jedes Konzert ist ein Fest des Lebens”

Die Vorstellung, jetzt mit Internet-Darbietungen zumindest auf sich aufmerksam zu machen, behagt dem Mann an den Tasten nicht wirklich: „Das ist jetzt eine Mode, aber ich habe auch mit meiner Musik nie das gemacht, was alle machen.” Hinzu kommt seine aktuelle Befindlichkeit, die verhindert, dass er den unfreiwilligen Stillstand als Chance zur Kreativität begreifen kann. Vito sieht sich als Konzertpianisten, der nicht nur von seiner Musik, sondern auch für seine Musik lebt: „Jedes einzelne Konzert ist ein Fest des Lebens.” Seine Stimmungen schwanken gerade, da steht ihm nicht unbedingt der Sinn danach, neue Lieder zu schreiben.

Einen Antrag auf Unterstützung hat der 55-Jährige gestellt – aber bisher noch keine Reaktion erhalten. Die Zeit drängt für Vito, der als Künstler volles Risiko gegangen ist. Andererseits will der Pianist keineswegs als bedürftig erscheinen, am Ende des Telefonats siegt das Positive: „Bleiben Sie gesund und grüßen Sie meine Fans!”

Etwas anders stellt sich die Situation bei Gunnar Deutschmann dar, einem ausgebildeten Opernsänger, der seit fast 20 Jahren in Uffeln beheimatet ist. Viele Jahre hat er bei Bertelsmann in Gütersloh gearbeitet, parallel dazu seine Karriere als Künstler verfolgt. Dann fasste Deutschmann den Entschluss, seine musikalische Arbeit wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Exklusive Abende mit einem „Frank-Sinatra-Dinner” gehören dazu. Aber wie im Fall von Vito sorgt die coronabedingte Gastronomie-Pause auch bei dem 51-Jährigen für eine Auftritts-Unterbrechung.

„Wieviel Normalität ist möglich?“

Große Ambitionen verfolgt der Bass-Bariton vor allem mit dem von ihm gegründeten A-cappella Ensemble Spread Voice. Alles lief sehr erfolgreich an, Auftritte in den USA inbegriffen. Im Januar hatte das zweite Programm des Ensembles Premiere – doch jetzt ruht die Musik. Und das bedeutet, dass wegen des aktuellen Versammlungsverbots auch nicht geprobt wird. Ein zweites Standbein hat der Vlothoer jedoch als Musikpädagoge – und das unterscheidet ihn von klassischen Soloselbständigen wie Vito. Deutschmann unterrichtet an der Musikschule Höxter und an der Sekundarschule Vlotho.

Als jemand, der die Kulturszene und ihre derzeitigen Probleme kennt, weiß er die damit verbundene finanzielle Sicherheit zu schätzen. Es gehe ihm immer noch vergleichsweise gut, sagt er – wenn auch seine musikalische Karriere eine abrupte Unterbrechung erfährt. Daher habe er sich bisher auch nicht um Fördermittel für Künstler bemüht: „Denn es gibt andere, die ums Überleben kämpfen.”

Gleichwohl muss auch der Musikpädagoge Gunnar Deutschmann Einbußen in Kauf nehmen – oder zumindest mit ihnen rechnen. So arbeitet er an der Musikschule in Höxter in der Musikalischen Früherziehung. Und im Mai werde er in Kurzarbeit gehen, sagt der Vlothoer.

Aufmerksam verfolgt er die vielen Corona-Diskussionen – zum Beispiel darüber, wieviel Normalität möglich sei. Auch habe er schon mal gedacht, den Sinatra-Abend könne man recht früh wieder veranstalten: „Man müsste ja nur die Tische zwei Meter auseinander stellen.” Doch dann fällt ihm sofort das Gegenargument ein: „Eigentlich wissen wir immer noch viel zu wenig darüber, wie sich das Virus überträgt.” Vorsicht sei notwendig. Als Künstler stelle er sich da im Augenblick zurück. Klare Worte: Gunnar Deutschmann weiß um die gesellschaftliche Verantwortung seiner Ausübung von Kunst.