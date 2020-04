Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Heidrun Stemmer nennt Norbert Blüm in einer Reihe mit Schriftsteller und Rezitator Harry Rowohlt, TV-Journalist Franz Alt, Kabarettist Jürgen Becker und Wilsberg-Darsteller Leonard Lansink. „Bei den Veranstaltungen in der Kulturfabrik waren schon immer viele Prominente dabei“, sagt die ehemalige Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei Vlotho. Im Februar 2009 hatte sie den früheren Arbeits- und Sozialminister aus dem Kabinett von Helmut Kohl zu einer Lesung in die Kulturfabrik nach Vlotho geholt.

„Er war ein sehr angenehmer Gast“, erinnert sich Heidrun Stemmer an den jetzt im Alter von 84 Jahren verstorbenen Norbert Blüm, „er kam in der allerletzten Minute an und wir mussten ihm erst einmal etwas zu essen bringen. Und nach seinem Auftritt fuhr er sofort weiter zu einem Familientreffen an die Nordsee.“

Eine Parabel von der Liebe

Norbert Blüm war bekannt geworden mit seinem Wahlkampfslogan „Denn eins ist sicher: die Rente.« Im Interview wurde er vor dem Vlothoer Auftritt gefragt, ob er mit 73 Jahren Lesungen machen müsse, um über die Runden zu kommen. Seine Antwort: „Ich mache das freiwillig. Das ist doch der große Vorteil des Alters, dass die Zwängen und die Pflichten des Alltags wegfallen. Es ist die Chance der Freiheit und Selbstbestimmung, abgesehen von einigen Krankheiten, die einen vielleicht einschränken. Ich möchte zum Nachdenken anregen darüber, in welcher Welt wir, unsere Kinder und Enkelkinder leben wollen.“

So referierte der bekannte Politiker auch nicht über die Errungenschaften des Sozialstaates, sondern las aus „Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry. Diese wunderschöne Märchen für Kinder und Erwachsene komme ohne einen erhobenen Zeigefinger aus. Es erzähle von den unverzichtbaren Wahrheiten, auf die jeder Mensch angewiesen sei. Das wichtigste Kapitel für ihn sei das mit dem Fuchs: »Zähme mich, dann können wir Freunde sein«: Das sei für ihn eine Parabel von der Liebe. Liebe heiße zähmen, sich vertraut machen.

130 Besucher im Saal der Kulturfabrik erlebten vor elf Jahren einen heiteren, aber bisweilen auch sehr nachdenklichen Politiker, der sich für die Phantasie und für die einfachen Fragen der Kinder begeistern konnte. Zum Abschluss zitierte er aus dem Kleinen Prinzen: »Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber nur wenige erinnern sich daran«. Norbert Blüm zitierte auch aus der Bibel: »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen«.