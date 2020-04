Von Jürgen Gebhard

Arbeit der Verwaltung

„Corona hat unsere Arbeit total auf den Kopf gestellt”, sagt Bürgermeister Rocco Wilken. Für Rathaus, Wirtschaftsbetriebe und Stadtwerke sind 29 Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet worden, um Beruf und Kinderbetreuung miteinander vereinbaren zu können. Arbeitszeitmodelle und gewohnte Abläufe sind verändert worden. Video- und Telefonkonferenzen ersetzen viele persönliche Besprechungen. Ein Krisenstab wurde eingesetzt, er tagte anfangs täglich, inzwischen tagt er zweimal pro Woche. Ein neues Medienteam kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Kanälen.

Die größte Veränderung ist, dass die persönlichen Kundenkontakte in den Dienststellen ganz eingestellt und durch telefonische Beratungen ersetzt wurden. Die Bürgerinnen und Bürger hätten viel Verständnis für die Schließung des Rathauses und die veränderte Form der Beratung gefunden, sagt Wilken. Ab Montag, 4. Mai, sind Ordnungsamt, Bürgerbüro und soziale Dienste wieder erweitert erreichbar. Nach telefonischer Anmeldung (Bürgerbüro 05733/924-400; andere Bereiche 05733/924-0) können dann wieder persönliche Termine unter Einhaltung der Hygienevorschriften und dem Tragen eines Mund- und Nasenschutz stattfinden.

Ordnungsamt kontrolliert

„Die Menschen in unserer Stadt verhalten sich sehr umsichtig, diszipliniert und verständnisvoll. Das zeigt auch der Blick auf die aktuell sehr überschaubare Zahl der Corona-Infizierten in Vlotho”, stellt der Bürgermeister fest. Gleichwohl kontrolliere das Ordnungsamt regelmäßig in Zweierteams. Nach den kreisweit einheitlichen Sätzen seien bislang 15 Ordnungswidrigkeiten geahndet worden: zehn Verstöße gegen das Versammlungsverbot (pro Person 200 Euro), vier Verstöße gegen das Picknick-Verbot in der Öffentlichkeit (jeweils 250 Euro) und einmal 4000 Euro, weil ein Gastronomiebetrieb die Schließungsanordnung ignoriert hatte. Das Ordnungsamt überwache ab sofort auch wieder den ruhenden Verkehr.

Veranstaltungen abgesagt

Alle geplanten großen und kleinen Veranstaltungen von Vlotho-Marketing beziehungsweise Kulturbüro sind bis 31. August abgesagt worden. Dazu gehören Weinfest, Bürgerbrunch und kulinarische Stadtführung. Die in der Kulturfabrik geplante Open-Stage-Veranstaltung fand am 17. April im Internet statt. Das Jugendzentrum ist bis auf weiteres geschlossen. Ob und in welcher Form Ferienspiele stattfinden können, ist derzeit noch nicht absehbar. Das Sommerprogramm der freiwilligen Seniorenhilfe ist zunächst bis zum 30. Juni abgesagt worden.

OGS-Elternbeiträge

Auch im Mai wird die Stadt die Elternbeiträge für den Offenen Ganztag und Kitas nicht erheben.

Finanzielle Auswirkungen

Gewerbesteuer und Einkommenssteuer-Umlage sind Eckpfeiler des städtischen Haushalts. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung wird es zu einem Einbruch bei den Einnahmen kommen. „Der Umfang und die Auswirkungen sind überhaupt noch nicht abzusehen“, sagt Rocco Wilken. Die Stadt werde gleichwohl an den geplanten Investitionen festhalten, auch um die heimische Wirtschaft zu stützen: „Nach dem jetzigen Stand wird kein Projekt zum Stillstand kommen oder ganz gestrichen.“ Laufende Baumaßnahmen (Kläranlage, Königsberger-/Danziger Straße, Höltkebruchstraße) würden planmäßig fortgesetzt. Andere Baumaßnahmen würden wie vorgesehen vorbereitet.

Kommunalpolitik

Der Rat hat seine Kompetenzen aufgrund einer aktuellen Regelung des Landes auf den deutlich kleineren Haupt- und Finanzausschuss übertragen (vorerst befristet bis 14. Juni). Andere Ausschuss-Sitzungen fallen weitgehend aus. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, finden die Sitzungen (auch die der Fraktionen) demnächst nicht mehr im Rathaussaal, sondern in der großen Aula der Weser-Sekundarschule statt.

„Ich gehe davon aus, dass die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September wie geplant stattfinden wird“, sagt der Bürgermeister. Die offizielle Aufstellungsfrist für die Kandidaten endet Mitte Juli. Die zu Beginn der Corona-Krise getroffene kreisweite Vereinbarung der Parteien, den Wahlkampf auszusetzen, ist vor einigen Tagen ausgelaufen.