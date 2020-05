Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die Fairtrade-Gruppe der Weserstadt unterstützt den Vlothoer Einzelhandel anlässlich des Muttertags (10. Mai) mit einer Dankeschön-Aktion. Dazu wurden über die Vlotho-Marketing, die zum Orga-Team der Fair-Trade-Gruppe gehört, etwa 400 bunte Rosen an die Einzelhändler in der Stadt und den Ortsteilen verteilt.

Ab diesen Freitag werden dann in den Läden der Innenstadt und in den Außenbereichen, so unter anderem bei Klocke und Nöthe in Uffeln oder Gieselmann in Valdorf, alle Mütter