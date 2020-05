Vlotho (WB/pab). Wie für viele andere Gastronomen in Vlotho waren die vergangenen Wochen ein stetiges Hoffen und Bangen für Familie Teke. Ständig haben die Vlothoer die Nachrichten verfolgt, um zu erfahren, wann und wie sie ihr Café an der Steinstraße wieder öffnen dürfen.

Jetzt ist es raus: Am Montag, 11. Mai, soll das Café Teke wieder zu den regulären Zeiten montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr und sonntags von 8 bis 18.30 Uhr öffnen.

„Ich freue mich schon wieder so auf unsere Gäste“, sagt Ayse Teke. „Wir haben sie sehr vermisst!“ Die Familie ist dem Land NRW dankbar, das die beantragte Soforthilfe schnell ausgezahlt hat. Andernfalls wäre die Existenz des Cafés gefährdet gewesen.

Details mit den Behörden klären

„Wir werden Masken tragen und alle Auflagen natürlich umsetzen“, sagt Aysel Teke. Welche das im Detail sind, möchten Tekes noch mit den Behörden abklären. „Auf jeden Fall rücken wir die Tische auseinander. Und wenn es innen voll ist, haben wir bei gutem Wetter zum Glück ja auch unsere Terrasse.“

Für Kurzentschlossene bieten Tekes noch besondere Muttertagsgeschenke an: Wer möchte, kann per E-Mail an info@cafe-teke.de einen Gutschein bestellen und ihn am Samstag im Café abholen. „Wir haben zwar noch geschlossen, aber wir sind vor Ort, bereiten alles vor und backen“, erzählt Ayse Teke.