Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Die Harksieker Schützen werden in diesem Jahr auf ihr traditionelles Schützenfest verzichten müssen. Der Schützenverein von 1889 Uffeln hat die für das Wochenende vom 19. bis 21. Juni geplante Veranstaltung jetzt offiziell abgesagt. Das entsprechende Rundschreiben erreichte die Mitglieder in dieser Woche.

„Auch wir sind vom Verbot der Großveranstaltungen beziehungsweise der Schützenfeste bis zum 31. August betroffen. Schweren Herzens haben wir jetzt unsere Mitglieder schriftlich über die Absage aufgrund der Corona-Krise informiert“, teilte Vereinsvorsitzende Karl-Wilhelm Beckmann im Gespräch mit dieser Zeitung mit.

Dennoch lassen sich die Harksieker Schützen nicht entmutigen. „Wir sind einer der wenigen Vereine im Schützenkreis Herford, die noch immer ein dreitägiges Schützenfest gefeiert haben, obwohl die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren rückläufig waren. Aufgrund unserer langen Tradition werden wir dieses Fest dann im nächsten Jahr und in den kommenden Jahren weiter ausrichten“, zeigt sich Beckmann optimistisch.

Damit dies auch trotz des abgesagten Festes in diesem Juni reibungslos funktioniert, hat er noch eine gute Nachricht für die 150 Mitglieder und alle Vlothoer Schützenfreunde im Gepäck: „Wir freuen uns, dass aus diesem Grund unser Königspaar Carsten II. Rosemeier und Kerstin II. Kohlmeier ihre Regentschaft um ein Jahr verlängern werden. Eine solche Entscheidung ist aufgrund der vielen Verpflichtungen im Laufe eines Jahres in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, freut sich der Vereinsvorsitzende.

Vereinsleben ruht bis Sommerferienende

Neben der Absage des Schützenfestes müssen die Harksieker Schützen auch die Tatsache verkraften, das seit dem Lockdown Ende März ihr gesamtes Vereinsleben ruht. Nicht nur der Ausfall des Festes auch die Schließung der allgemeinen Gastronomie habe für den Verein große Umsatzverluste bedeutet, da das Schützenhaus über einen Schankbetrieb verfüge. Dieser sei sonst nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für die Allgemeinheit immer sonntagvormittags geöffnet. Dazu zählten auch Vermietungen des Schützenhauses für private Feiern. „Auch wenn jetzt Lockerungen für die Gastronomie angekündigt sind, bleiben wir vorsichtig und öffnen nicht. Auch das Vereinsleben lassen wir bis zum Ende der Sommerferien ruhen. Immerhin haben Schützenvereine einen hohen Altersdurchschnitt bei ihren Mitgliedern, die somit zur so genannten Risikogruppe gehören“, sagt Beckmann. Für das zweite Halbjahr hoffe man, dann den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Termine für das Training der Sportschützen sowie für die Vergleichsschießen mit anderen Vereinen seien bereits in der Jahreshauptversammlung im Januar festgelegt worden. „Da wir Rücklagen gebildet haben, sind wir zuversichtlich, den durch die Corona-Pause entstandenen Ausfall kompensieren zu können. Unter dem Motto ‚Auf ein Neues im Jahr 2021‘ gehen wir die neuen Aufgaben an“, blickt Beckmann optimistisch in die Zukunft.

Schützengilde

Auch bei der Vlothoer Schützengilde ruht derzeit das Vereinsleben. „Das für den 9. Juni geplante Sommerfest der Gilde haben wir abgesagt. Das Schützenhaus ist derzeit noch geschlossen, ebenso fallen bis auf Weiteres alle geplanten Veranstaltungen aus“, teilt Dieter Neumärker für die Gilde mit.

Winterberger Schützen

Wie Dieter Lehmann, Geschäftsführer der Winterberger Schützen, informiert, hat der SV Winterberg sein für den 3. und 4. Juli geplantes „Winterberger Königsschießen“ abgesagt. Das Schützenhaus an der Steinstraße ist derzeit geschlossen und auch die übrigen Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt.