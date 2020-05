Von Gisela Schwarze

Vlotho (WB). Nicht viele Großpferde werden so alt wie dieser Deutsche Meister: Cristall Noir ist vor wenigen Tagen 30 geworden. „Das ist etwas ganz Besonderes für ein Großpferd. Cristall Noir zeigt keine Alterswehwehchen und wird noch täglich geritten“, erzählt Ina Bohlmeier, auf deren Reiterhof an der Dornberger Heide das Pferd jetzt versorgt wird.

Lediglich am Gebiss sei bei dem Senior Holsteier Abstammung das Alter nicht spurlos vorübergegangen. „Er besitzt nicht mehr alle Zähne und bekommt deshalb Heucobs und weiches breiiges Futter. „Cristall Noir ist das einzige Pferd auf unserem Reiterhof, das zwei Fresskrippen hat. Rübenschnitzel und Hafer erhält er getrennt“, nennt Ina Bohlmeier eine Konzession ans beachtliche Alter.

Am Start für Fridericus Rex Valdorf

Cristall Noir hat in den vergangenen drei Jahrzehnten eine Menge erlebt. Die Reiterin Sabine Flörkemeier (37) wurde mit ihm 2001 Deutsche Meisterin bei den Junioren in der Vielseitigkeit (Military). Das war vor 19 Jahren in Krusemark in der Nähe von Stendal in Sachsen-Anhalt. Dort startete Sabine Flörkemeier für den heimischen Valdorfer Reitverein Fridericus Rex.

„Das allerbeste an Cristall Noir ist sein großes Herz“, beschreibt Sabine Flörkemeier ihr Pferd. Die 37-Jährige und ihre Eltern sind zu Ehren des Reitpferd-Geburtstags auf den Reiterhof Bohlmeier gekommen, liebkosen und tätscheln das Tier. „Cristall Noir hat viele Reiter glücklich gemacht“, weiß Ina Bohlmeier. „Tägliche Bewegung tut dem Pferd gut, deshalb wird es jeden Tag geritten, und das von zarten Mädchen“, lautet ihre Strategie, um den Pferde-Senior nicht zu überfordern.

„Cristall Noir war das ideale Prüfungspferd“

„Cristall Noir war das ideale Prüfungspferd. Es behielt in jeder Situation die Ruhe, war immer ein kleiner Star“, so Sabine Flörkemeier. Bei Trainern und Fachleuten habe ihr Pferd den Ruf gehabt: „Cristall Noir springt 20 Zentimeter höher als er kann, weil er das will.“ Fünf deutsche Meisterschaften habe sie mit Cristall Noir geritten: „Beachtliche vier bis fünf Jahre bewegte sich mein kleiner Star am absoluten Leistungslimit.“

Mit 13 Jahren bekam Sabine Flörkemeier das damals sechsjährige Pferd zum Geburtstag. „Ich hätte zu der Zeit viel lieber mein Pony behalten, habe mich dann allerdings sehr schnell mit Cristall Noir angefreundet“, erinnert sich die passionierte Reiterin. Schnell war ihr als Jugendliche klar, dass sie sich mit ihrem neuen Reitpferd der Vielseitigkeit widmen wollte. Beim ihrem ersten Nachwuchs-Championat war sie 14 Jahre und Cristall Noir war sieben.

„In seinem Pferdeleben hat Cristall Noir Tolles geleistet, er hat viele Reitturniere gewonnen. Noch mit 24 Jahren startete das Großpferd bei den Meisterschaften in Westerstede“, würdigt Ina Bohlmeier das Pferd an seinem Ehrentag.

Am dritten runden Geburtstag trägt es ein besonderes Halfter, das mit glitzernden Strasssteinen besetzt ist. Ständig darf Cristall Noir als ehemaliger Deutscher Meister mit Fug und Recht ein Stirnband in den deutschen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold tragen.