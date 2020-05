Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Fabian ist einfach nur glücklich. Mit seinem neuen Elektro-Therapierad bleibt der 14-Jährige im recht bergigen Vlotho mobil. Außerdem kann er auf diese Weise weiterhin seine Muskulatur trainieren. Die Krankenkasse wollte wie zuletzt vor vier Jahren nur ein normales Therapierad bezahlen. Der Medizinische Dienst hatte sogar vorgeschlagen, den mehrfach behinderten Heranwachsenden gegebenenfalls im Rollstuhl zu schieben. Darüber berichtete das WESTFALEN-BLATT am 25. März unter der Überschrift „Nicht notwendig, nicht zweckmäßig“ .

Sozialgericht lehnt einstweilige Anordnung ab

Edeltraud Tödtmann (Firma A. Schneider Tief- und Straßenbau) aus Kirchlengern las den Bericht in der Mittagspause. „Das kann doch nicht sein, dass die Krankenkasse das nicht bezahlt“, dachte sie und sprach mit ihrem Sohn Michael Tödtmann. Sofort beschlossen sie, Fabian zu helfen. Edelgard Tödtmann rief die Pflegeeltern Nancy und Olaf Hundeloh an und sagte zu, die Mehrkosten zu bezahlen. Immerhin 4700 Euro. Schon am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto der Familie. „Wir sind immer noch vollkommen sprachlos und sehr dankbar“, sagt Nancy Hundeloh.

Den Einwand, dass ja noch ein Verfahren vor dem Sozialgericht anhängig sei und dass die Krankenkasse möglicherweise doch noch die Mehrkosten für den Motor des Therapierades übernehmen werde, habe die Wohltäterin zurückgewiesen: „Dann behalten Sie das Geld. Sie werden es für Fabian sicher auch noch später gut gebrauchen können.“ Doch die Kostenübernahme durch die Krankenkasse hat sich inzwischen erledigt: Das Sozialgericht hat die angestrebte einstweilige Anordnung abgelehnt und die Pflegeeltern haben die Klage zurückgezogen.

Therapierad als wichtigstes Trainingsgerät

Fabian ist seit einer schweren Gehirnhautentzündung im Alter von 14 Monaten halbseitig gelähmt, er ist geistig behindert und kann nur mit Hilfe von Implantaten und Sprachprozessoren hören. Seit dem vierten Lebensjahr lebt der Junge bei der Pflegefamilie am Kaitenweg. Anfangs konnte er sich kaum bewegen und hatte große Probleme mit dem Gleichgewichtssinn. Mit großer Ausdauer haben es Nancy und Olaf Hundeloh geschafft, die Muskulatur zu stärken und die Motorik und die Koordination zu verbessern. Wichtigstes Trainingsgerät war und ist das dreirädrige Liege-Therapierad. An den Steigungen konnten die Eltern es einfach hinter ihr eigenes Fahrrad hängen. Das geht bei dem größeren Rad, das der Junge nun benötigt, nicht mehr. Die Mehrkosten für die nach Ansicht von Therapeuten, Ärzten und Eltern erforderliche Unterstützung durch den Elektromotor wurde von der Krankenkasse trotz einiger Widersprüche abgelehnt.

Spenderin lobt Engagement der Eltern

Mehr als 9000 Euro kostet das individuell ausgerüstete Therapierad „Trix“ der Firma Hasebikes, mit dem Fabian nun trainieren kann. Holger Kirchhoff, Physiotherapeut bei der Firma Medical-Center aus Bad Oeynhausen, hat es in dieser Woche ausgeliefert.

Nach einer Einweisung setzte Fabian seinen Sturzhelm auf. Olaf Hundeloh machte noch schnell ein Foto, um es per WhatsApp an die Unternehmerin aus Kirchlengern zu schicken. Dann fuhr Fabian freudestrahlend mit seinem neuen Rad los.

„Die Pflegeeltern engagieren sich ganz vorbildlich für diesen Jungen, der sonst vielleicht in einem Heim leben würde. Da musste ich einfach helfen“, sagt Edelgard Tödtmann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.