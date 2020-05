Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). „Es war nicht fünf vor zwölf, es war drei vor zwölf“, sagte ein Feuerwehrmann an der Einsatzstelle. Nur weil die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag rechtzeitig zur Stelle waren, konnte ein größerer Wohnhausbrand im Ortsteil Uffeln verhindert werden.

Am 14.43 Uhr ging der erste Notruf in der Leitstelle ein. „Gemeldet war ein Feuer zwischen zwei Wohnhäusern an der Buhnstraße“, berichtet Vlothos Wehrführer Torsten Sievering. In den nächsten Minuten hätten mindestens zehn weitere Anrufer ein Feuer mit starker Rauchentwicklung gemeldet.

Die Löschgruppe Uffeln, die ihr Gerätehaus keine 200 Meter entfernt von der Einsatzstelle hat, rückte sofort aus, außerdem die Einheiten aus Vlotho, Bonneberg und Steinbründorf.

Unter Atemschutz bekämpften mehrere Trupps das Feuer. „Ein kleine Gartenhütte zwischen zwei Reihenhäusern stand in Flammen“, sagt Sievering. Das Feuer sei bereits dabei gewesen, auf eines der Häuser überzugreifen: Teile der Wärmedämmung hätten schon gebrannt, außerdem seien einige Fensterscheiben zerplatzt.

In kurzer Zeit hatten die Feuerwehrleute das Geschehen unter Kontrolle und konnten Entwarnung geben.Wie bei solchen Ereignissen üblich, war auch die Polizei vor Ort, um die Ermittlungen nach der Brandursache aufzunehmen.