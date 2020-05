Der Fahrer eines Fords war in Richtung Bad Salzuflen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Er touchierte einen BMW mit Mindener Kennzeichen, der in Richtung Vlotho fuhr und in dem eine Frau und ihre Tochter saßen. Der Ford schleuderte gegen einen Baum.

Der Fahrer musste von der Bad Salzuflener Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem völlig zerstörten Wagen befreit werden. Er hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Frau und ihre Tochter erlitten ersten Informationen zufolge einen Schock und leichte Verletzungen und kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Das Herforder Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Es untersucht die Lage am Unfallort, bevor die beteiligten Autos abgeschleppt werden können. Die Detmolder Straße ist zurzeit noch gesperrt.