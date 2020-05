Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Einst haben sich Holocaustleugner in diesem Anwesen auf dem Winterberg in Vlotho die Klinke in die Hand gegeben . Jetzt steht das ehemalige Gebäude des „Collegium Humanum“ unter dem Titel „Freizeitoase in Vlotho“ wieder zum Verkauf.