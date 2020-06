Ein Kanister hat am Freitag für einen Feuerwehreinsatz in Vlotho gesorgt. Foto: Symbolfoto Heike Pabst

Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Ein herrenloser Kanister am Wegesrand hat am Freitag für einen größeren Feuerwehreinsatz auf dem Winterberg in Vlotho gesorgt. Nach Analyse des Inhalts konnte Entwarnung gegeben werden.