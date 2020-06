Von Jürgen Gebhard

Vlotho (WB). Wer seine Pfandflaschen in den Leergutautomaten im E-Center Vlotho steckt, kann sich das Geld als Gutschein auszahlen lassen, oder er kann es ganz nach Wunsch an die Tafel oder an das Tierheim spenden. Der stellvertretende Markleiter Mirco Westphal hat nach einiger Zeit mal wieder Kassensturz gemacht und hat jetzt die Spenden für das Vlothoer Tierheim übergeben.