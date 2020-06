Katharina Vorderbrügge und Matthias Lehre werben für die Aufführung des Ensembles „Canaillen Bagage“ am 21. Juni an der Burgruine.

Von Joachim Burek

Vlotho (WB). Gute Nachrichten für Theaterfreunde: Das alljährliche Gastspiel des Bielefelder Ensembles „Canaillen Bagage“ an der Burgruine Vlotho kann stattfinden. Am Sonntag, 21. Juni, bringt die Theatergruppe ab 16 Uhr das Stück „Andersens Schatten“ auf dem Amtshausberg zur Aufführung. Das hat Matthias Lehre vom Initiativkreis Burgtheater in Kooperation mit der Kulturbeauftragen Katharina Vorderbrügge und Merle Stemmer (Jugendzentrum) als Veranstalter mitgeteilt.