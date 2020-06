Von Heike Pabst

Vlotho (WB). Die Scheune des landwirtschaftlichen Anwesens in Hollwiesen war nicht mehr zu retten. Sie brannte im September vergangenen Jahres bis auf die Grundmauern nieder. Vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen ging es am Dienstag um die juristische Aufarbeitung der Frage, wie das Feuer entstanden ist. Eine eindeutige Antwort darauf gab es nicht. Das Verfahren gegen einen 61-jährigen Vlothoer wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung ist gegen Zahlung einer Geldauflage von 900 Euro eingestellt worden.

Angeklagt war ein Mann, der als Pächter des Anwesens seiner Schwester auf dem Hof lebt. Die Staatsanwaltschaft hielt ihm vor, er habe Flexarbeiten durchgeführt, obwohl er habe wissen können und müssen, dass der Funkenflug Strohballen in der Nähe in Brand setzen würde. Von den brennenden Ballen griffen Flammen auf die Scheune über. 90 Feuerwehrleute aus dem Kreis Herford, aus Bad Oeynhausen, Kalletal, Bad Salzuflen und Porta Westfalica waren stundenlang im Einsatz. Bei dem Großbrand entstand ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro, der von der Versicherung ersetzt wurde.

Drei Meter Abstand zum Stroh

Der Angeklagte wollte zu dem Vorwurf aussagen und beteuerte, er habe die Flex „wenn überhaupt, zehn Sekunden in der Hand gehabt“. Er habe lediglich eine Nabe abgeflext, die von Arbeiten an einem Stahlbehälter einige Tage zuvor übrig geblieben war. Zudem habe er auch nicht unmittelbar neben den Strohballen gestanden, sondern in einem Abstand von etwa drei Metern. „Das ist später von der Kripo auch so rekonstruiert worden.“

Er sei nach dem kurzen Abschleifen der Nabe ins Haus gegangen, zehn Minuten später wieder herausgekommen, „da war es am Brennen.“ Er habe versucht, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen, und auch andere Bewohner des Anwesens beteiligten sich an den Löscharbeiten. Die Schwester des Angeklagten rief die Feuerwehr.

Alle Tiere gerettet

Doch die Schilderungen des Angeklagten führten noch einmal klar aus, wie schnell und heftig sich der Brand entwickelte. „Es war ja alles knochentrocken und dann war da der Westwind“, so der Vlothoer, „da war nichts zu machen. Wir haben nur Glück gehabt, dass wir die Tiere da noch rausbekommen haben“. Es sei der Feuerwehr zu verdanken, dass sie durch Kühlen des Giebels verhinderte, dass das Haupthaus auch noch Feuer fing.

Es könne sein, so der 61-Jährige, dass Funkenflug der Flex den Brand verursacht habe, „aber ich kann auch keinen Eid darauf schwören, dass es so war“.

Verfahrenseinstellung akzeptiert

Verteidiger Stefan Schmiedekamp brachte die Möglichkeit ein, dass auch ein Passant während der Abwesenheit des Angeklagten etwa eine Zigarettenkippe auf die Strohballen geworfen haben könnte. Zudem führte der Anwalt den schwierigen Gesundheitszustand des Angeklagten an, der zum Zeitpunkt des Brandes unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Außerdem habe der Angeklagte gegenüber den Brandermittlern offen über die Flexarbeiten gesprochen. „Wir würden nicht hier sitzen, wenn er das nicht eingeräumt hätte“, so Schmiedekamp vor Gericht.

Zeugen waren nicht geladen. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft stellte Richter Dr. David Cornelius das Verfahren ein. Als Auflage muss der Vlothoer innerhalb von sechs Monaten 900 Euro an die Staatskasse zahlen. Der 61-Jährige und sein Anwalt willigten in die Absprache ein. „Das ist viel Geld für mich“, sagte der Vlothoer, der den Ausgang des Verfahrens aber trotzdem als „gerecht“ bezeichnete.