Neuauflage für den Heimatpreis

„Die Stadt möchte damit das lokale Engagement für innovative Heimatprojekte würdigen und belohnen“, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro. Außerdem soll es auch Ansporn für andere sein, sich für die Heimat zu engagieren. Vereine, Initiativen, Organisationen sowie jede Einwohnerin und jeder Einwohner können Vorschläge für den Heimatpreis 2020 bei der Stadt Vlotho einreichen oder sich selbst auch vorschlagen, so die Verwaltung.

Vorschlag begründen

Veranstaltungen und Beiträge zum Erhalt der Vlothoer Geschichte oder des kulturellen Erbes sowie Beiträge zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher Orte oder die Förderung des gesellschaftlichen oder sozialen Zusammenhalts können beworben werden. Eine Begründung des Vorschlages in der Bewerbung ist wünschenswert, genauso wie die Angabe über die oder den Vorschlagenden, heißt es weiter.

Infos auf der Homepage

Sämtliche Informationen zur Bewerbung sowie zur Vergabe der diesjährigen Heimatpreise in Vlotho sind über die Homepage der Stadt Vlotho unter www.vlotho.de (Stadt Vlotho / Leben in Vlotho / Bürgerschaftliches Engagement / Heimatpreis) zu erfahren. Dort sind der Bewerbungsvordruck, die Kriterien, die Preisgelder sowie das Preisvergabeverfahren hinterlegt. Ab sofort bis einschließlich 30. Oktober 2020 sind Bewerbungen online möglich, aber auch schriftlich oder per E-Mail oder Fax. Ansprechpartner für weitere

Auskünfte und Fragen zum Heimatpreis ist im Rathaus Vlotho Axel Mowe, Telefon 05733/924-165, E-Mail: A.Mowe@Vlotho.de.

Nach Ablauf der Vorschlagsfrist wird der „neue Ältestenrat“ – das sind die Fraktionsvorsitzenden der Vlothoer Stadtratsfraktionen sowie die ehrenamtlichen Bürgermeister (nach den Kommunalwahlen im September 2020) und die Verwaltungsleitung – über die Preisvergabe entscheiden.

Preis-Staffelung

Möglich ist entweder nur ein Preis über die Gesamtsumme von 5.000 Euro bis hin zu drei Preisen in der möglichen Staffelung von 2.500 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren insgesamt sechs Bewerbungen eingegangen. Die drei erfolgreichen Preisträger im Jahr 2019 waren der Heimatverein Vlotho e.V., die „Dirty Chucks“ und das Organisationsteam der Eichholzsiedlung in Exter.

Termin: Adventsplätzchen

Die Preisverleihung 2020 ist wie im vergangenen Jahr beim „Vlothoer Adventsplätzchen“ am ersten Dezember-Wochenende auf dem Kirchplatz der St. Stephans Gemeinde Vlotho vorgesehen. In welcher konkreten Form der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt „Vlothoer Adventsplätzchen“ sowie die Preisverleihung dann stattfinden werden, kann in der laufenden Coronazeit noch nicht präzisiert werden. Nähere Infos dazu gibt es zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst. Nun heißt es erst mal: Bewerben und mitmachen, wenn es um „unsere Vlothoer Heimat“ geht.