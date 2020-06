Neue Konzepte für die Kulturfabrik

„Die aktuelle Nutzung ist seit den späten siebziger Jahren gewachsen“, sagte Vlothos Kulturbeauftragte Katharina Vorderbrügge. Eine Kernfrage für die Weiterentwicklung sei: „Wie möchte ich das Haus in zehn Jahren nutzen?“ Die Kulturfabrik sollte zu einem so genannten dritten Ort neben Arbeits- und Wohnort weiterentwickelt werden, an dem man gerne die Freizeit verbringe. Die vorhandene Hausgemeinschaft sei optimal. Generationsübergreifend würden verschiedene Zielgruppe erreicht. „Das ist das Tolle hier“, sagte Vorderbrügge. Vorhandene Angebote sollten deshalb keinesfalls abgeschafft, sondern ergänzt werden. Die Kulturfabrik könne für neue Zielgruppen und neue Angebote geöffnet werden.

Digitale Workshops

Das von der Stadt beauftragte Planungsbüro nonconform ideenwerkstatt GmbH setzt bei der Konzepterstellung auf eine intensive Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen. Aber auch die gesamte Bevölkerung kann sich demnächst über Ideenboxen vor Ort sowie auf einer „digitalen Ideenwand“ beteiligen. Über den ganzen Juli hinweg soll es unterschiedliche digitale Workshopformate geben, deren Ergebnisse regelmäßig über die digitale Ideenwand kommuniziert werden. Im Rahmen einer öffentlichen Schlusspräsentation am 7. August wird das fertige Zukunftskonzept vorgestellt.

Das von ihm vertretende Planungsbüro nonconform helfe den Kommunen auch bei der anschließenden Umsetzung, sagte Korbinian Kroiß in der internen Auftaktveranstaltung, zu der sich am Donnerstagnachmittag unter anderem die Vertreter der verschiedenen im Haus angesiedelten Einrichtungen sowie Mitarbeiter der Stadt Vlotho wie Bürgermeister Rocco Wilken oder die Kulturbeauftragte eingefunden hatten.

Weiter geht es am kommenden Freitag, 26. Juni. Im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Kultursommers (Beginn 18 Uhr, Platz vor der Kulturfabrik) können sich die Vlothoerinnen und Vlothoer erstmals an der Konzepterstellung beteiligen und ihre eigenen Ideen einbringen.