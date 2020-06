Aus dem Autokino in die Freiheit

„Corona hat uns verändert. Doch wir halten zusammen. Deswegen haben wir diese Entlassfeier auf die Beine stellen können“, sagte der Stufensprecher Altan Ulusinan. Im Jahrgang 2020 haben 92 Schüler ihr Abitur gemacht. 20 von ihnen haben es mit der Note 1 vor dem Komma abgeschlossen. Dieser Jahrgang bleibt den Vlothoern unter anderem für sein Engagement gegen Rechts in Erinnerung. Im Mai 2019 hatten die Schülerinnen und Schüler auf dem Sommerfelder Platz gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Verrückte Zeit

„Was für eine verrückte Zeit, in der wir leben“, sagte Rocco Wilken, Bürgermeister der Stadt Vlotho. Das Autokino sei eine kreative Lösung, aus einer surrealen Lockdown-Situation das Beste zu machen. Schulleiter Guido Höltke betonte das Engagement des Jahrgangs bei der Demonstration im Jahr 2019: „Ihr habt schon vor einem Jahr ein Zeichen gesetzt, was Euch im Leben wichtig ist.“ Der Bürgermeister der Gemeinde Kalletal gab den Schülern einen Tipp fürs Leben mit: „Man kann es nicht allen recht machen. Wenn ihr das beherzigt und in eurer Familie zusammen haltet, dann kommt ihr gut voran“, sagte Mario Hecker.

Die Abiturienten beantworteten die Grußworte mit Lichthupen und Beifall, der auf dem weiten Gelände leise zu hören war. Die Leinwand stand vor dem Burgrestaurant. Kameras, Scheinwerfer, Technik und Projektor hatten die Schule und die Stadt mit Hilfe des Festivalvereins „Umsonst & Draußen“ im hinteren Teil des Parkplatzes aufgebaut. In der Mitte standen die Fahrzeuge, in denen Freunde und Familien die Entlassung feierten.

Lichterketten und Girlanden

Ihre Autos hatten sie mit Lichterketten und Girlanden geschmückt. Die Frauen trugen festliche Abendkleider. Männer waren in eleganten Anzügen gekommen. Viele hatten sich Decken und Kissen mitgebracht, um es sich im Auto gemütlich zu machen. Das Autoradio übertrug die Stimmen und die Musik des Programms auf der Frequenz 88,5.

Auf der Leinwand erschienen die Bürgermeister, der Schulleiter, Lehrer beim Abigag-Spiel und Schüler, die für den Abend Musikstücke aufgenommen hatten. Christina Söffker als Vertreterin der Schulpflegschaft lobte das Varieté des Jahrgangs. Am Ende bekam jeder Abiturient vor der Kamera feierlich sein Zeugnis überreicht.Das Motto des Jahrgangs lautete „Abinopoly – 12 Jahre auf dem Gefängnisfeld“. In der Nacht auf dem Amtshausberg wurden sie aus dem „Gefängnis“ Schule nun in die Freiheit entlassen, mit allen Möglichkeiten und Gefahren der weiten Welt.

„Findet heraus, wer ihr seid und habt keine Angst vor Fehlern. Glaubt an euch selbst und geht, wohin euer Herz euch trägt“, sagte Christina Söffker.