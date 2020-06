Warten auf die iPads

Das Weser-Gymnasium hat sich wenige Tagen vor Beginn der großen Ferien mit einem Pädagogischen Tag auf diese neue Epoche des Lehrens und Lernens vorbereitet. Neben den eigenen Lehrkräften nahmen Vertreter anderer Schulen teil. Bürgermeister Rocco Wilken, auf dessen Initiative der einstimmige Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses zustande gekommen war, begründete in einer teilweise sehr emotionalen Rede die Notwendigkeit.

Erfahrungen des Lockdowns

Die Erfahrungen des Lockdowns hätten gezeigt, dass in den, wie er sagte, „wohlhabenderen Außenbereichen“ etwa 90 Prozent aller Schüler von den Lehrkräften erreicht worden seien. Im Bereich der Innenstadt sei es aber nur etwa jeder zweite gewesen.

„Jedes Kind muss unabhängig vom Geldbeutel der Eltern Zugang zu Bildung haben“, nannte Wilken sein Credo. Als Bürgermeister stehe er für eine uneingeschränkte Teilhabe an Bildung: „Schule und Bildung sind für mich zentrale Bestandteile einer städtischen Infrastruktur.“ In der gegenwärtigen Corona-Krise liege damit auch eine große Chance.

Nach einem Rundfunkbericht über die „Entkopplung der Kinder von Bildung“ in Folge der Schulschließungen sei er von der Notwendigkeit überzeugt gewesen, alle Kinder auf Kosten der Stadt mit digitalen Endgeräten auszustatten. Die Schulleitungen seien „sofort mit im Boot“ gewesen, sagte der Bürgermeister. „Ich bin glücklich, dass Verwaltung und Politik das auch so sehen und dass innerhalb von zwei Wochen dafür gut eine Million Euro zur Verfügung gestellt worden sind.“ Vlotho sei damit die erste Kommune in ganz Deutschland, die alle Schüler und Lehrer von Grund- und weiterführenden Schulen mit Tablet-Computern ausrüste. Glücklicherweise könne die Stadt in diesem Fall Fördermittel sogar rückwirkend in Anspruch nehmen: „Das ist ganz ungewöhnlich.“

Glücklich über Beschluss

Mit der flächendeckenden Anschaffung der iPads würden die Schulen nun ins kalte Wasser geworfen. „Sie müssen jetzt anfang zu schwimmen“, rief der Bürgermeister den Pädagogen zu. Die jüngeren Kollegen seien gefordert, die älteren auf diesem Weg mitzunehmen.

Eine schrittweise Digitalisierung der Vlothoer Schulen ist schon seit einiger Zeit beschlossene Sache. „Ich bin glücklich über diesen Beschluss. Mit der Anschaffung der iPads überspringen wir plötzlich drei Jahre des Schulentwicklungsplanes“, sagte WGV-Schulleiter Guido Höltke. Der vor wenigen Jahren eingeführte Schulserver IServ gehöre inzwischen bei Schülern und Lehrern ganz selbstverständlich zum Alltag dazu. Diese Akzeptanz werde demnächst auch für die iPads gelten. Die in Vlotho praktizierte sehr enge Zusammenarbeit der einzelnen Schulen werde auch bei der Digitalisierung zielführend sein. Höltke: „Wir haben demnächst die Geräte und können gemeinsam den Weg gehen.“

In Fortbildungen würden die Lehrer auf die Arbeit mit den Tablets vorbereitet. In den unteren Klassen sollen die Geräte viel in Absprache mit den Lehrern, später immer eigenverantwortlicher eingesetzt werden. Wichtig sei auch die langfristige Unterstützung des Schulträgers. Die sicherte der Bürgermeister ohne Einschränkungen zu, auch bei zukünftig notwendig werdenden Ersatzbeschaffungen. Und in wenigen Fällen, in denen Schülern zuhause kein WLAN zur Verfügung stehe, werde er sich persönlich für eine Lösung einsetzen.

Leihweise überlassen

Die iPads der Marke Apple mit elektronischen Schreibstiften werden alle Schülern und Lehrern ab dem kommenden Schuljahr von der Stadt leihweise überlassen. Der Nutzungsvertrag sieht eine Eigenbeteiligung von 50 Euro im grob-fahrlässigen Schadensfall vor. Die Stadt hält einige Ersatzgeräte bereit. Die Geräte sind so konfiguriert, dass nur bestimmte Apps geladen und genutzt werden können. Der Support erfolgt in Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzentrum.