Online-Ideen für Radwege

Die Stadt hat die „Gesellschaft für kommunale Infrastruktur“ (Ge-Komm) mit den Planungen beauftragt. Die Ist-Situation ist inzwischen in Karten übertragen worden. Lücken im Radwegenetz, Unfallschwerpunkte und Schäden an den Wegen wurden erfasst, erste Stärken und Schwächen analysiert. Jetzt sind die der Bürger gefragt: Ihre Erfahrungen und Ideen können sie ab sofort online unter www.radwegekonzept.de eingeben. Dieses „digitale Bürgerdialogverfahren“ ist am Montagabend in einer außerordentlich gut besuchten Info-Veranstaltung in der Aula der Weser-Sekundarschule vorgestellt worden. Hinweis: Wer keinen Computer hat, kann seine Ideen auch per Brief an die Stadt schicken.

Touristen in die City holen

Im Mittelpunkt aller Überlegungen stehe nicht der sportliche Radfahrer, sondern das zehnjährige Kind, das mit dem Fahrrad beim Bäcker Brötchen hole, sagte Bürgermeister Rocco Wilken. Während die Radwegeverbindungen in den Vlothoer Außenbereichen „überwiegend recht gut“ seien, gebe es im Bereich der Kernstadt diverse Schwachstellen.

Für die „Ge-Komm“ stellten Geschäftsführer Bernd Mende und sein Kollege Eduard Schwarz wie bereits Anfang Juni im Betriebsausschuss Bauhof und Straßen den aktuellen Stand des Radwegekonzepts vor. Eine wichtige Feststellung ihrer bisherigen Betrachtungen: Der Weserradweg auf Uffelner Seite führt an der City vorbei. Im Interesse Vlothos sollte es sein, diesen Tourismus in die Stadt zu bringen. Für eine Anbindung könnten bauliche Veränderungen der Weserbrücke, eine Seilbahn oder eine Fähre sorgen.

Schwachpunkte im Wegenetz

Als Schwachpunkte im vorhandenen innerstädtischen Radwegenetz benannten sie zunächst: die alte Herforder Straße einschließlich der Einmündungsbereiche Schule und E-Center (Marktkauf), die Herforder Straße im Bereich Einmündung Bonneberger Straße, die auf dem Weg zum Gymnasium sehr steile Winterbergstraße und die Steinstraße, außerdem das Bahnhofsgelände. Dort könnte man zum Beispiel gesicherte Fahrrad-Abstellboxen aufstellen.

Die Planer riefen dazu auf, die aktuellen Fördermöglichkeiten des Bundes zu nutzen. Immerhin stünden bis zum Jahr 2023 insgesamt 1,45 Milliarden Euro für den Radverkehr zur Verfügung.

Gutachten zum Treidelpfad

In der Info-Veranstaltung wurden erste Anregungen gesammelt. So wies der Kalletaler SPD-Ratsherr Andre Bierbaum auf die Lücken im „alternativen Weserradweg“ zwischen Kalldorf und Vlotho hin. Konkret geht es hier um den überfälligen Lückenschluss im Bereich des Bahnübergangs. Die Umweltverträglichkeitsprüfung für eine Trassenführung über den Treidelpfad werde im August vorgestellt und beraten, erwiderte der Bürgermeister.

Hingewiesen wurde in der Veranstaltung unter anderem auf die für Fahrradfahrer schwierigen Verkehrsführungen entlang der Herforder Straße im Bereich Valdorf-Horst, auf der Bretthorststraße (Schulweg) und auf der sehr steilen Höltkebruchstraße.