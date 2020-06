Elternbeiträge werden ausgesetzt

Die Gründe

In der Begründung zu dem Ratsbeschluss beruft sich die Verwaltung auf die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus, nachdem das Betretungsverbot für Kindertagesbetreuungsangebote und die Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen verlängert worden war. Daher würde nun auf die Beiträge von März bis Mai verzichtet. Hinzu komme weiterhin, dass im Juni ein nur eingeschränktes Betreuungsangebot zu Verfügung stehe. Und auch mit Beginn der Sommerferien im Juli werde nur eine Ferienbetreuung angeboten, für die Eltern einen gesonderten Beitrag leisteten. „Daher ist durch diesen Ratsbeschluss die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht für die Monate März bis Juli 2020 zu schaffen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Begründung. „An dieser Stelle ist es ein gutes Zeichen, wenn die Stadt Vlotho als familienfreundliche Kommune die Eltern finanziell entlastet und keine Elternbeiträge für eine sehr eingeschränkte Betreuung, die in keinster Weise den bisherigen Standards entspricht, erhebt“, heißt es abschließend.“

Kritik am Land

In der anschließenden Aussprache hatte Christian Dahm, SPD-Ratsmitglied und Landtagsabgeordneter, die Entscheidung der Stadtverwaltung als „sehr konsequent“ gelobt. „Allerdings erwarten wir in diesem Zusammenhang eine Landesbeteiligung zur Unterstützung der Kommunen. Bisher hat es aber in dieser Sache vom zuständigen NRW-Schulministerium noch keine Aussage gegeben“, kritisierte Dahm.

Was sagt die Kämmerei

Zu den finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt durch diese Mindereinnahmen stellt die Kämmerei fest: „Im Moment belasten die Mindererträge durch den Verzicht auf die Elternbeiträge nicht den städtischen Haushalt, sondern den Betreuungsverein.“ Es werde aber geprüft, ob diese Mindererträge im Nachgang als zusätzlicher Zuschuss an den Verein zu zahlen seien. Eine solche überplanmäßige Haushaltsausgabe müsse zunächst aber von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Der dadurch entstehende Mehraufwand würde am Jahresende als „coronabedingter Aufwand“ in der neu eingeführten Bilanzierungshilfe aktiviert und über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden.