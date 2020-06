Ein Musikvideo zum Abschied

Dank des intensiven Einsatzes der Schulleitung durften jetzt unter strengen Hygienemaßnahmen zumindest die Schülerinnen und Schüler einer Klasse mit jeweils zwei Angehörigen, den beiden Klassenlehrern und der Schulleitung im Rahmen einer kleinen Zeugnisübergabe zusammen kommen.

Nach der Begrüßung durch die Abteilungsleiterin II, Sandra Budde, wurden die Glückwünsche zum Schulabschluss von Bürgermeister Rocco Wilken per Videobotschaft übermittelt. Ebenso durfte natürlich die Abschlussrede der Schulleiterin Barbara Herbeck und die persönlichen Abschiedsworte der Klassenleitungen nicht fehlen. Den Social Award der Volksbank, einen mit 150 Euro dotierten Preis für besonderes soziales Engagement in der Schule, erhielt in diesem Jahr Mirko Kottmeier aus der 10a.

Ein Online-Projekt

Damit bei der Abschlusszeremonie aber doch noch einmal alle Schüler des Jahrgangs zu sehen waren, musste eine virtuelle Lösung her. Ein Online-Projekt. In der Coronaphase wurde bereits das vielseitige Schulportal IServ genutzt, um Aufgaben digital an die Schülerinnen und Schüler zu verteilen, einzusammeln und zu korrigieren, Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern per Email oder Videokonferenzen zu ermöglichen und durchzuführen. Über dieses Portal stellte Musiklehrer Gunnar Deutschmann Video-Tutorials online, die die wesentlichen Bestandteile des Abschlusssongs „Blinding Lights“ auf unterschiedlichen Instrumenten anleiteten. Vom einfachen Klatschrhythmus bis zur Klavierbegleitung konnten sich die Schüler ihren Part heraussuchen und einstudieren. Die Ergebnisse nahmen die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Smartphone auf und luden diese in das gemeinsame Portal hoch. Die Solisten nahm der Musiklehrer einzeln in der Schule an den letzten Präsenztagen auf und produzierte aus den vielen Aufnahmeformaten den Abschlusssong und das Video, welches den Schülerinnen und Schülern bei der Zeugnisübergabe präsentiert werden sollte.

Was die Schülerinnen und Schüler allerdings nicht wussten: Gunnar Deutschmann hatte parallel das Lehrerkollegium samt den Hausmeistern und dem Reinigungspersonal ebenso eingebunden, die Teile des Songs auf vielfältige Weise ergänzten. Neben gesanglichen, instrumentalen oder perkussiven Beiträgen durften auch gute Wünsche der Lehrerinnen und Lehrer nicht fehlen.

So wurden neben denen der Schüler auch schlummernde Talente einiger Lehrer zu Tage gefördert und sorgten sicherlich für die eine oder andere Überraschung bei den Zeugnisvergaben.

Klasse 10a

Josephine Bürger, Lucas Scott Cain, Zoé Alina Dalpke, Alexa Celine Fischer, Leann Fromme, Monique Fromme, Lara Grünauer, Lukas Henning, Ole Einar Kamin, Mirko Kottmeier, Robin Lange, Franziska Lomb, Kilian Marvin Lupp, Diana Nunes Avelino, Jolina Sonja Rauchschwalbe, Christian Redcher, Jan Schulz, Colien Emely Sellmann, Allessandro Serci, Vytenis Urba-Naerger, Aaron Weinberg, Seray Yildiz.

Klasse 10b

Luca Bendix, Lea Jaqueline Berganski, Finn Fromme, Jim Jorge Goncalves de Sousa Martins, Marius Hammer, Till Hantsche, Ben Köhler, Almira Kosova, Kai Mark Kottmeier, Luis Aron Lehmann, Chaya Tanea Lindenkamp, Jeanette Loßau, Margarida Oliveira Paiva, Michelle Pfeifer, Niklas Rasche, Leon-Alpay Schröder, Dennis Teichner, Ilyas-Noa Vogt, Pascal Wacker,Lina Marleen Windmüller, Aaron Noah Zimmermann.

Klasse 10c

Büsra Akin, Tuna Ates, Melanie Dolgieva, Lukas Dreischmeier, Nils Dreischmeier, Andrey Ishkov, David Kastner, Ogulcan Kilic, Alicia Lube, Monique Ludwig, Jaqueline Martinho, Selin Mese, David Müller, Khaled Osman, Olcay Özkut, Samuel Schulz, Benjamin Sirges, Max Steidle, Ben Streffing-Hellhake, Nelly Szor, Asemina Vorfa, Bozena Wille, Eray Yildiz.

Klasse 10d

Varez Ahmad, Selinay Beyhan, Madleen Grimm, Isabel Krögermeier, Jenny Lepp, Lea Löbbecke, Mandy Loichen, Viktor Meyer zu Farwick, Dominik Muth, Jan-Philipp Nenstiel, Fatbardha Osmani, Lena Schumacher, Isabel Silbernagel, Timo Terborg, Alara Tiryaki, Colin Wetter, Sila Ziylan.