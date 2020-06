Nach Polizeiangaben waren ein aus Exter kommender Micra mit einem Ford Transit, der aus Richtung Herford unterwegs war, in Höhe Kipshagen aus noch ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr kollidiert. Beide Wagen schleuderten in die jeweils gegenüberliegenden Straßengräben und kippten auf die Seite. Dabei seien der 54-jährige Micra-Fahrer leicht und der 24-jähriger Transporterfahrer schwer verletzt worden. Beide wurden mit Rettungswagen in Herforder Kliniken gebracht.

Für die Sicherung der Unfallstelle und die Bergungsarbeiten wurden der Löschzug Vlotho und die Löschgruppe Exter alarmiert, die mit etwa 20 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausrückten. „Zunächst war beim ersten Alarm eine eingeklemmte Person und ein brennendes Fahrzeug gemeldet worden“, berichtete der Exteraner Löschgruppenführer Ralf Meise vor Ort.

Straße wieder freigegeben

„Bei unserem Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass kein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Wir haben die Fahrzeuge dann gegen eine mögliche Brandentwicklung gesichert. Die Verletzten konnten ohne den Einsatz von schwerem Gerät aus ihren Fahrzeugen befreit werden“, sagte Meise. Die Herforder Straße war an der Unfallstelle während der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. . Der Verkehr wurde nach Auskunft der Kreispolizeibehörde an Kreuzungsstellen in Höhe der Autobahnauffahrt Herford-Ost und in die andere Richtung am Ortsausgang Exter umgeleitet. Die Straße wurde Montagmittag erst um 12.15 wieder freigegeben.

