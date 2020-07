Anschwimmen zum Schützenfest

Urheberin ist die vierte Kompanie der Lüdenhausener Schützen. „Tach vierte Kompanie. Zur Meldung an die Chefin, Augen auf‘s Handy“, sagt der Spieß, Claudia Saak, in die Kamera. Mit nassem T-Shirt sitzt sie im Whirlpool und dreht sich zur Seite. Die Kamera schwenkt in ihre Blickrichtung. Vor ihr sitzen Hauptmann Angelika Gottschlich und die stellvertretende Kompaniechefin, Nadine Wiesener.

Spaß trotz Mundschutz

„Tach Chefin“, sagt Claudia Saak und zieht ein Fläschen aus dem Wasser, das sie den beiden vor die Nase hält. „4. Kompanie, wie befohlen, zum Klopfen angetreten“, sagt Claudia Saak und Angelika Gottschlich antwortet: „Danke Spieß. Zum gemeinsamen Klopfen, bitte heran schwimmen.“

Gleichzeitig ahmt Nadinie Wiesener mit ihrem Klopfer in der Hand einen militärischen Gruß am Kopf nach. Dann nimmt Claudia Saak an der Seite von Angelika Gottschlich Platz.

Ohne Trommelfeldwebel geht es eben nicht. Foto: Frank Lemke

Trotz Mundschutz ist der Spaß an der Aktion in ihren Gesichtern deutlich zu erkennen. Auf ihren Masken in Schützenfestfarben steht die Aufschrift „Ohne Schützenfest ist alles doof“. Die drei Frauen blicken in die Kamera und Angelika Gottschlich grüßt die Lüdenhausener Schützen: „Tach vierte Kompanie, nehmt Haltung an. Zu Ehren des ausgefallenen Schützenfestes: Klopfer rechts“, sagt Angelika Gottschlich.

Am Original orientiert

Der Trommelfeldwebel Pascal Gottschlich tritt ins Bild und trommelt einen Marsch. Das Ritual ist an das Original angelehnt, wenn das Schützenfest alle zwei Jahre feierlich eröffnet wird. „Wir sind sehr erfreut über die Aktion der 4. Kompanie“, sagt Martina Knaup, als das Video am Tag des geplanten Schützenfestes per WhatsApp auf ihrem Handy eintrifft.

Die Schützenkönigin hätte dieses Jahr die Königswürde mit ihrem König Holger Stock an ein anderes Schützenpaar weiter gegeben. Durch die notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie repräsentieren sie den Schützenverein zwei weitere Jahre.

Viele Reaktionen

Alle 137 Mitglieder der Damenkompanie des Schützenvereins und die Königin haben das Video bekommen, zusammen mit Klopfern in der Post und der Bitte, am Nachmittag gemeinsam mit der Kompanieführung auf das ausgefallene Schützenfest anzustoßen. „Filmt euch dabei und stellt die Videos in unsere WhatsApp-Gruppe, wenn ihr möchtet“, steht in dem Brief. Noch am selben Tag schicken sich die Damen gegenseitig dutzende Fotos und Videos, in denen sie virtuell das analog nicht stattfindende Schützenfest 2020 feiern.

Die Videoaktion ist ein großer Spaß für alle. Dieses Jahr wird allen Schützen noch lange in Erinnerung bleiben. Die 4. Kompanie plant, das Video auf die Website der Lüdenhauser Schützen zu stellen.