Das Leben kehrt in die Stadt zurück

Vlotho (WB). Was geht, wenn fast nichts mehr geht? Vlotho Marketing und das städtische Vlothoer Kulturbüro haben trotz der Corona-Beschränkungen den Kultursommer ins Leben gerufen . Jeden Freitagabend gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt Live-Musik. Auf dem Sommerfelder Platz haben jetzt etwa 95 Besucher bei Sonnenschein die Musik von Marceline genossen.