Zwei Verletzte nach Unfall

Vlotho (WB/bu). Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzen hat sich am Freitagabend auf der Pehlenstraße ereignet. Nach Polizeiangaben war der 32-jährige Fahrer eines Renault Twingo um 19.15 Uhr auf der Pehlenstraße in Fahrtrichtung Salzufler Straße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung Brommersiek in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gerutscht und habe sich anschließend überschlagen.

Von Westfalen-Blatt