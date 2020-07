Abenteuer auf Bega und Werre

Stromschnellen waren zu überwinden und eine von der Feuerwehr ausgelegte Ölsperre musste passiert werden, um nach einer Pause zwischendurch, geschafft aber glücklich am Abend in Herford am H2O wieder Land unter die Füße zu bekommen. Nach dem Reinigen der Boote ging es wieder mit dem Begemann Bus Richtung Vlotho. Die GLV beteiligt sich seit Beginn der Ferienspiele in Vlotho vor mehr als 30 Jahren mit den verschiedensten Angeboten daran. Das Kanu fahren ist mittlerweile schon lange eine feste Größe im einmaligen Ferienspiel-Angebot der Stadt Vlotho und dem Team des Jugendzentrums.