Politiker im Kreuzverhör

„Das wird ein besonderer Abend“, freute sich Ortsverbandsvorsitzender Siegfried Mühlenweg im „Alt Heidelberg“. Er dankte den Kandidaten, „dass sie sich auf dieses neue Format eingelassen haben“. Denn statt einer klassischen Podiumsdiskussion wurden die Beteiligten nicht gemeinsam, sondern nacheinander von Dr. Eckhard Neddermann befragt – ohne dass sie die Antworten der Konkurrenz zu hören bekamen.

Politische Knackpunkte

Unter anderem ging es um die Arbeit der Stadtverwaltung, den Finanzhaushalt in Corona-Zeiten, aber auch um ein unternehmer- und gewerbefreundliches Vlotho, um die Wasserbeschaffungsverbände, das Spannungsfeld von Naturschutz und Landwirtschaft sowie um die touristische Attraktivität der Stadt.

Zuerst war Amtsinhaber Rocco Wilken an der Reihe, weil er als erster seine von der Grünen Liste Vlotho und der SPD gestützte Wieder-Kandidatur erklärt hat. Er betonte, dass er die aus seiner Sicht erfolgreiche Arbeit der vergangenen fünf Jahre fortführen will. „Wir haben viele Projekte angestoßen, die jetzt zum Zuge kommen.“

Den größten Handlungsbedarf sehe er bei der Kommunikation mit den Vlothoern. Er wolle die Partizipationsmöglichkeiten weiter ausbauen. Mit der Arbeit der Stadtverwaltung sei er zufrieden. „Klar muss man die Personalkosten im Auge behalten, aber die Aufgaben, die bearbeitet werden, sind auch höherwertig geworden.“ Zudem sprach sich Wilken deutlich gegen eine Übernahme der Wasserbeschaffungsverbände durch die Stadtwerke aus.

Hans Schemel, Ratsherr der Linken, tritt mit einigen Ideen etwa für eine Belebung der Innenstadt an. Unter anderem sprach er sich für eine gezielte Ansiedelung eines Fahrradhändlers in der Nähe des Weserradweges aus. Foto: Heike Pabst

Kritik an „Einbahnstraßenpolitik“

Nach einer möglichen zweiten Amtsperiode möchte er die Schulen „voll durchdigitalisiert“ und die „Radwege ordentlich hinbekommen“ haben.

Als zweiter trat Hans Schemel von den Linken vor die Liberalen. Er erklärte, dass er die Zusammenarbeit mit Rocco Wilken schätze. Aber da es bei nur einem Kandidaten keine Auswahl gäbe und er befürchte, dass Menschen sich deshalb vom Wählen abschrecken lassen könnten, habe er sich zur Kandidatur entschlossen . Generell sei das Klima im Rat sehr gut, dennoch gäbe es eine Tendenz zu einer „Einbahnstraßenpolitik“ bei zu großen Mehrheiten. „Auch die kleineren Fraktionen müssen gehört werden.“

Schemel brachte einen Vorschlag ein, Straßenausbaubeiträge künftig über gestaffelte Solidarbeiträge zu finanzieren. „Das wäre eine Herzensangelegenheit für mich.“ Zudem sprach er sich für die Einrichtung für Bürgerforen aus, um schon im Vorfeld von politischer Entscheidungsfindung mit den Bürgern zu kommunizieren.

Auf wenig Gegenliebe in der Versammlung traf seine Position für eine Übernahme der Wasserbeschaffungsverbände durch die Stadt. „Trinkwasser ist eine hoheitliche und solidarische Aufgabe.“ Die Menschen sollten in allen Teilen Vlothos den gleichen Wasserpreis zu zahlen haben, so Schemel.

Keine großen Versprechungen

Schließlich stellte sich der unabhängige Kandidat Christoph Roefs vor. Er übte Kritik an manchen Entscheidungen der vergangenen Jahre – nicht nur, aber auch am Ausbau der Höltkebruchstraße . Die Anwohner seien im Grunde genommen nicht gehört worden. Aber auch in der Langen Straße sei „viel Geld beerdigt worden. Ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht.“

Zudem halte er den Haushalt in Corona-Zeiten für anfällig und sei „vorsichtig, große Versprechungen zu machen“. Er würde die Ausgaben eher reduzieren und die Kreisumlage in den Blick nehmen wollen. Bei der Frage nach den Wasserbeschaffungsverbänden sagte Roefs, er sehe die Wasserversorgung als Gemeinwohl, dennoch stehe er aus seiner jetzigen Perspektive heraus für einen Erhalt der Verbände.

Um die Innenstadt zu stärken, regte Roefs neue Dialoge mit den Besitzern der leerstehenden Ladenlokale an. Beispielsweise könne man Start-Ups eine Chance geben, indem man ihnen anfangs zwei, drei Monate lang die Miete erlasse.

„Die FDP Vlotho wird in den nächsten Tagen darüber entscheiden, ob und gegebenfalls welcher der drei Bürgermeister-Kandidaten die Unterstützung der Liberalen findet“, kündigte Siegfried Mühlenweg schließlich noch an.

Kommentar

Die Wahl schien so gut wie entschieden zu sein, als Rocco Wilken seine erneute Kandidatur bekannt gab und klar wurde, dass die CDU niemanden aufstellen würde. Eine ziemlich langweilige Sache, könnte man meinen. Befürchtungen, dass sich diese „Alternativlosigkeit“ negativ auf die Wahlbeteiligung hätte auswirken können, sind gar nicht unbegründet. Doch mit den Kandidaturen von Hans Schemel und Christoph Roefs ist wieder demokratischer Schwung in die Entscheidung gekommen. Der Gesprächsabend bei der FDP hat nun sehr klar gezeigt, dass es entgegen der derzeit herrschenden friedlichen Konsenspolitik auf vielen Gebieten tatsächlich andere Wahrnehmungen geben könnte. Alleine schon die Frage nach den Wasserverbänden birgt ja Sprengstoff. Um die Vlothoer für den demokratischen Wettstreit der Meinungen zu begeistern, um sie im Dialog mitzunehmen in eine selbstgestaltete Zukunft, darf es eben nicht bei Scheingefechten bleiben. In der Sache hart zu streiten, wenn auch der Tonfall freundlich bleibt: Daran müssen sich die Vlothoer wohl erst wieder gewöhnen.

Heike Pabst