FDP unterstützt unabhängigen Kandidaten

Vlotho (WB). Die FDP Vlotho stellt für die Kommunalwahl am 13. September keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf. Stattdessen unterstützt sie den unabhängigen Kandidaten Christoph Roefs. Das erklärte der Ortsvorsitzende Siegfried Mühlenweg am Ende einer Versammlung, an der neben dem Ortsvorstand auch die Bewerberinnen und Bewerber für die 17 Wahlkreise teilnahmen.

Von Westfalen-Blatt