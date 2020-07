Wasser soll abgekocht werden

Bei Wasserproben, die im Verlauf der vergangenen Woche genommen worden sind, wurden Auffälligkeiten in Teilen der Bonneberger Straße, Timmerbergstraße, Vahrenbrinkstraße, Wilhelmstraße und „Am Fichtenwald“ festgestellt. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurde das Abkochgebot am Donnerstagnachmittag präventiv „zum Schutz der Kunden“ ausgesprochen, so Staasmeier weiter. Im Labor wird nun geprüft, ob es eine Keimbelastung gibt und wenn ja, ob es sich tatsächlich um Fäkalkeime oder nur um ungefährliche Umweltkeime handele, so Staasmeier.

Nach einem Rohrbruch am 28. Juni hatten die Stadtwerke das ganze städtische Leitungsnetz gespült und wiederholt beprobt. Zunächst wurde dann festgestellt, dass sich zwar Ablagerungen gelöst hatten und das Wasser unangenehm dunkel färbten, diese jedoch ungefährlich waren.

Auffälligkeiten in Bonneberg

„Es gibt aber immer kleinere Rohrabschnitte, in denen das Wasser länger vor einem Schieber steht“, erklärte Hans-Hermann Staasmeier weiter. Die aktuellen Auffälligkeiten bei Wasserproben vom Leitungsendstrang der Bonneberger Straße könnten damit möglicherweise zusammenhängen.

Deswegen soll in den betroffenen Haushalten das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd aufgekocht werden, wenn es für die Zubereitung von Nahrung gedacht ist, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder, Alte und Kranke, aber auch dann, wenn damit Salate, Obst und Gemüse abgewaschen werden soll. Auch Wasser, das für die Herstellung von Eiswürfeln zur Kühlung von Getränken verwendet werden soll, muss vorher abgekocht werden, ebenso Wasser zum Zähneputzen und für medizinische Zwecke.

Das Informationsblatt weist außerdem darauf hin, dass Wasser zum Waschen, Duschen und Baden nicht abgekocht werden muss, auch nicht das Wasser für Haustiere, Vieh oder die Toilettenspülung. Für Nachfragen von Anwohnern ist die Telefon-Notrufnummer 05733/91270 angegeben worden.

Aus labor- und verfahrenstechnischen Gründen sei vor Mitte kommender Woche nicht mit einer Aufhebung des Abkochgebots zu rechnen, sagte Hans-Hermann Staasmeier. Falls die aktuellen Untersuchungen keine Belastung ergeben, müsse am Montag erneut eine Gegenprobe zur Absicherung genommen werden.