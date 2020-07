Premiere für das Roseneck

Die Band „Von den Helden“ spielte vor der SB-Filiale der Sparkasse auf. Die Gäste nahmen vor dem Weinhaus Schmidt und an der Skulptur des Rosenecks Platz. Wer sich von dort einen Wein holen wollte, musste zwar ein paar Meter gehen. Doch das war aufgrund der Corona-Auflagen auch so gewollt. „Inzwischen können wir draußen bis zu 300 Gäste am Kultursommer teilnehmen lassen. Aufgrund der derzeit geltenden Regelungen achten wir darauf, dass die Besucher eineinhalb Meter Abstand zu einander einhalten“, sagte die Organisatorin Katharina Vorderbrügge.

Zeit für neue Melodien

Als die Band zu spielen begann, waren bereits die ersten 150 Gäste da. Die Sonne hing über den Dächern und schien mit mildem Licht auf die Gäste vor dem Weinhaus Schmidt. Die Stimmung war fröhlich. Weingläser klirrten. Der Gitarrist der Band moderierte zwischen den Liedern: „Während des Corona-Lockdowns hatten wir viel Zeit und Langeweile, in der wir uns neue Melodien ausgedacht haben“, sagte Sebastian Dold.

Viele der neuen Songs seien Interpretationen von Pop-Klassiker oder alten Volksliedern. Für den Gesang haben er und Pianist Sven Kreinberg die Sängerin Svenia Koch aus Höxter gewinnen können, die zwischen ihren beiden Bandkollegen Platz nahm, bekannte Songs sang und selbst geschriebenen Stücken ihre Stimme verlieh.

Die Gäste genossen den Abend. Die Sonne sank langsam hinter die Bäckerei. Die Mitarbeiter des Kulturbüros und von Vlotho Marketing achteten weiterhin darauf, dass die Gäste die Abstände auch einhielten. Die Plätze wurden nämlich im Laufe des Abends knapp. Manche mussten stehen.

Gemeinschaft lebt weiter

„Trinken bitte nur im Sitzen“, war die Auflage vom Ordnungsamt. „Wenn‘s heute Abend nicht so richtig passt, dann besuchen wir euch zu Hause und spielen bei eurer Gartenparty“, scherzte Sebastian Dold. Passte aber. Gäste die später kamen, haben gerne auf einen Sitzplatz gewartet. Die meisten waren ohnehin wegen der Musik erschienen.

Jessica Hebrock hat den Abend schließlich folgendermaßen zusammen gefasst: „Sensationell, weil: nette Leute, gute Musik und eine angenehme Stimmung. Die Leute trauen sich was und gehen vor die Tür. Es geht wieder vorwärts“, sagte die Vlothoerin.

Was am Kultursommer auffällt, ist die Vielfalt der Besucher. An jedem Ort – Kulturfabrik, Sommerfelder Platz, Kirche St. Stephan, Roseneck – sind immer wieder neue Gesichter zu sehen. Einige sind aber auch jede Woche dabei. „Vlotho hat in den vergangenen Jahren viel für den Zusammenhalt und die Eventkultur in der Stadt getan. Der Erfolg zeigt sich hier auf dem Kultursommer. Schön, dass die Gemeinschaft während Corona weiter lebt“, sagte Jürgen Finkhäuser.