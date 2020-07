Gegen 19.45 Uhr befand sich die Unbekannte in der Pizzeria, sie musste zunächst im Tresenbereich warten. In einem scheinbar unbemerkten Augenblick soll die Frau dann die schwarze Lederbörse vom Kassenbereich genommen haben, sie verließ anschließend die Pizzeria und flüchtete zu Fuß in Richtung Herforder Straße. In der Geldbörse befand sich ein Geldbetrag in dreistelliger Höhe.

Die flüchtende Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, dunkle Haare. Die Frau trug eine graurote Fleecejacke, eine graue Hose und schwarze Schuhe der Marke Puma. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet verlief bislang ergebnislos.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zur bislang unbekannten Frau machen können. Hinweise sind erbeten unter der Telefonnummer 05221/8880.