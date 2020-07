Die Sängerin des Duos „Linde“ ist vielen noch als die Vlothoerin Luisa Müller bekannt. Jetzt spielt sie gemeinsam mit ihrem Mann Tom unter dem Namen „Linde“ groovige bis gefühlvolle deutsche Lieder. Luisa und Tom nehmen den Zuhörer mit ihren Stimmen mit und erzählen Geschichten aus ihrem Leben.

Bleibt zu hoffen, dass das Wetter an diesem Freitag, 24. Juli, mitspielt und das Konzert draußen auf dem Kirchplatz stattfinden kann. Bei Regen steht die Kirche St. Stephan wieder als Plan B zur Verfügung. Das Team vom Bistro „St. Stephan´s“ sorgt mit Getränken und kleinen Snacks für das leibliche Wohl.

Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch bei Outdoor-Veranstaltungen bis zum Einnehmen des Sitzplatzes die Maskenpflicht herrscht und die Abstandsregeln von 1,50 Metern gelten. Außerdem ist Essen und Trinken ausschließlich auf dem Sitzplatz gestattet.

Ideen-Boxen

Am Rande des Konzerts ist noch einmal Gelegenheit, seine Ideen für die Umgestaltung der Kulturfabrik in eine der bereitstehenden Ideen-Boxen zu geben. Ziel des Projektes „Kulturfabrik weiterdenken“ ist es, die Kulturfabrik fit für die nächsten zehn Jahre zu machen, neben den jetzigen Nutzern weitere hinzu zu gewinnen und das Haus noch offener zu machen. Dazu ist die Beteiligung der Vlothoer gefragt, die bereits bei der ersten Veranstaltung des „Kultursommers“ Ende Juni Zettel mit ihren Wünschen und Ideen ausfüllen und in Ideen-Boxen werfen konnten.

Weitere Ideen-Boxen stehen in der Stadtbücherei und im Jugendzentrum, im Foyer des Rathauses sowie im Vorzimmer des Bürgermeisters, im Büro von Vlotho- Marketing, im Eiscafé Corona, in der Pizzeria Roma, bei Wein Schmidt, in der Buchhandlung Wedhorn-Tumat, im Naturkostladen Regenwurm, im Bistro Frida Kahlo, im WEZ Uffeln sowie bei Edeka Wilke in Exter. Die Ideen sollen am 7. August während der Abschluss-Veranstaltung des Kultursommers präsentiert werden.