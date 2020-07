Bei Fragen wie diesen hilft Digitalcoach Thomas Dickenbrock vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen/Ostwestfalen-Lippe. Dickenbrock ist für die Vlothoer kein Unbekannter: Er hat bereits ein Video für den „Pink Friday“ mit ihnen gedreht.

Auf Einladung von Vlotho Marketing hat der Digitalcoach sich mit Mitgliedern der Werbe- und Interessengemeinschaft (WIV) Vlotho zusammengesetzt und sie auch zu einem neuen Förderprogramm des Landes beraten. Anträge zum Programm „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken. Digitalisierung voranbringen – ökonomische Resilienz im Einzelhandel stärken“ können in den kommenden Wochen noch gestellt werden. Es werden Projekte mit einem finanziellen Umfang von bis zu 12.000 Euro mit einem Fördersatz von 90 Prozent unterstützt.

Gemeinsames Projekt

„Mich würde es freuen, wenn alle Einzelhändler in Vlotho ein gemeinsames Projekt entwickeln könnten“, sagte Christiane Stute, Geschäftsführerin der Vlotho Marketing GmbH.

Aber auch jeder einzelne könne in Gesprächen mit dem Coach seine digitalen Fertigkeiten optimieren. Etwa 20 Gewerbetreibende waren der Einladung ins „Alt Heidelberg“ gefolgt und ließen sich von Thomas Dickenbrock an die Möglichkeiten und Perspektiven der Digitalisierung weiter heranführen.

„Ich bin kein Freund davon zu sagen: Jeder muss einen Online-Shop haben“, präzisierte er. Es wäre auch durchaus möglich, durch intelligente Nutzung verschiedener Social-Media-Kanäle die Sichtbarkeit des Vlothoer Geschäftslebens im Netz zu erhöhen. „Man kann sich überlegen: Wie spreche ich meine Zielgruppe online anders an?“, so Dickenbrock. Förderfähig seien beispielsweise auch Gesamtkonzepte im Marketing-Bereich, Kassen-Warenwirtschaftssysteme, Online-Terminbuchungssysteme, Online-Seminare, Kundenberatung per Videochat oder andere Projekte. Zudem brachte er die Idee ins Spiel, per LED-Monitoren die gesamte Lange Straße in den Schaufenstern gleichzeitig oder getaktet bespielen zu können und auf diese Weise unterschiedliche Atmosphären zu schaffen oder auf Veranstaltungen hinzuweisen.

Dickenbrock führte aus, er wolle Hilfe zur Selbsthilfe geben und versprach den Vlothoer Geschäftsleuten, bei Interesse auch beim Ausfüllen des Antrags auf Fördermittel zu helfen.