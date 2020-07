Gewölbekeller hat Neubau verzögert

Und auch der Denkmalschutz war mit im Boot. Mitarbeiter der Bielefelder Außenstelle der LWL-Archäologie für Westfalen haben den beim Ausschachten entdeckten historischen Keller begutachtet und für nicht erhaltenswert befunden, berichtet Klaus-Peter Weyer von den Zentralen Liegenschaften der Stadt. Was hat hier früher einmal gestanden? „Das weiß wohl niemand mehr“, sagt der Mann aus der Verwaltung.

Denkmalschützer vor Ort

Der alte Gewölbekeller und die Latrine seien nirgends verzeichnet gewesen. Bei den obligatorischen Probebohrungen vor Beginn der Bauarbeiten sei man auch nicht darauf gestoßen. Gut 200 Jahre alt sei das, was man unter der Erde gefunden habe. Der Gewölbekeller sei wohl Lagerraum für Lebensmittel gewesen, er durfte zugeschüttet werden. Anschließend habe man die Statik für den Neubau überarbeiten müssen. Und die Latrine sei noch gefüllt gewesen. Den Inhalt sei abgesaugt und ordnungsgemäß als Sondermüll entsorgt worden: „Das waren die kleinen Überraschungen, die uns gebremst haben“, sagt Weyer.

Inzwischen sind die Hochbauarbeiten zwischen dem Gebäude der in den Jahren 1908 und 1909 als „Evangelische Grundschule der Stadt Vlotho“ errichteten heutigen Grundschule Vlotho und der Sporthalle im vollen Gange. Insgesamt 1,6 Millionen Euro werden investiert, um den etwa 150 Grundschülern aus dem Stadtgebiet zeitgemäße Räumlichkeiten zu bieten. Das Erdgeschoss mit den Toilettenanlagen und den Räumen für den Hausmeister steht bereits. Das Obergeschoss für die Mensa des Offenen Ganztags soll etwa Ende August fertig sein, sagt der Polier: „Anschließend können die übrigen Gewerke hier arbeiten.“

Arbeiten in anderen Schulen

Auch an den anderen Vlothoer Schulen werden die Sommerferien für diverse Bau- und Renovierungsarbeiten genutzt.

In der Grundschule in Exter werden rund 50.000 Euro in den Brandschutz investiert (unter anderem Türen und Sicherheitsbeleuchtung). In der Grundschule in Uffeln werden die alten Toilettenanlagen komplett saniert. Die Arbeiten laufen noch bis zum Spätsommer, rund 150.000 Euro werden investiert. In der Weser-Sekundarschule wird der Ausbau der Mensa vorbereitet, der kurzfristig starten soll. Die Lehrküche ist hierfür bereits in einen anderen Raum umgezogen. Im Weser-Gymnasium wird für 20.000 Euro ein neuer SV-Raum eingerichtet.

In allen Schulen erfolgt in den Sommerferien eine Grundreinigung, kleinere Renovierungsarbeiten finden statt. Die weitere Digitalisierung der Schulen aus Fördermitteln des Digitalpaktes des Bundes wird vorbereitet (unter anderem schnellere Leitungen, neue Server).