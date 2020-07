SPD will stärkste Fraktion bleiben

Am 13. September 2020 werden in ganz NRW Räte und Bürgermeister gewählt. Schon vor Monaten hatten sich die Grüne Liste Vlotho und die SPD darauf festgelegt, weiterhin mit dem aktuellen Amtsinhaber zusammenarbeiten zu wollen. Nicht zuletzt, weil man mit ihm in den vergangenen fünf Jahren viele Projekte erfolgreich umgesetzt habe.

„Jünger und weiblicher”

Die Zusammensetzung des SPD-Teams im nächsten Stadtrat wird sich unabhängig vom Ausgang der Wahl deutlich verändern. Zahlreiche altgediente Genossen bewerben sich nicht mehr. Gleich 11 Neue treten in den 17 Vlothoer Wahlbezirken an. „Unser Team für Vlotho ist deutlich jünger und weiblicher geworden“, sagt Christiane Kleint, die Anfang März Jörg Begemann an der Spitze des Stadtverbands abgelöst hat. Sie spricht von einem Generationswechsel. Am Wahltag hätten die 17 Kandidaten ein Durchschnittsalter von 39 Jahren, 5 Frauen seien im Team. Bei der letzen Wahl seien es nur 2 Frauen gewesen und das Durchschnittsalter habe deutlich über 55 gelegen.

Dem neuen Vlothoer Rat sollen wieder der Landtagsabgeordnete Christian Dahm und auch Jörg Begemann angehören. „Das sind dann unsere langjährigsten Ratsmitglieder“, ergänzt Guido Koch, der im Oktober 2017 mit damals 29 Jahren den Fraktionsvorsitz von Sabine Selberg-Scherfeld übernommen hatte. Wichtig sei dass die ausscheidenden Ratsmitglieder noch einen längeren Zeitraum in der Fraktion aktiv mitarbeiten: „Da verlassen wirklich Jahrzehnte Erfahrung den Stadtrat.“ Auszubildender, Student, Arbeiter, Ingenieur, Jurist, junge Väter und Mütter – die 17 SPD-Kandidaten, die für sich auf der neuen Homepage www.spdvlotho.de werben, seien ganz unterschiedlich aufgestellt, sagt Lennart Domnick.

„Hausaufgaben gemacht”

Die Vlothoer SPD habe ihre Hausaufgaben gemacht und gehe nun gut vorbereitet in die Kommunalwahl, betont Guido Koch: „Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten haben wir unsere zehn Punkte für Vlotho diskutiert und aufgestellt, die unter dem Wahlmotto ‚All das macht Vlotho l(i)ebenswert!‘ ebenfalls im Internet nachzulesen sind.“ Zu diesen Punkten gehören unter anderem: kostenfreie OGS-Plätze und ausreichend Räumlichkeiten und Personal für die Betreuung; Weiterentwicklung des Jahnstadions als Sportstätte und eine „Sportgemeinschaftshalle“ für Bonneberg; eine Innenstadt, die belebt wird durch die Begegnung der Menschen.

Corona bedingt werde man im Wahlkampf auf Großveranstaltungen verzichten müssen, nicht aber auf Infostände und auf den „Themen-Grill“, der ab 11. August an insgesamt sechs Terminen in allen Ortsteilen zu festgelegten Themen – zum Beispiel Radwege, Feuerwehr oder Stadtentwicklung – stattfinden werde. Einige Infostände werde es ebenfalls geben und natürlich auch Plakate, außerdem Videos auf den verschiedenen Kanälen im Internet sowie – mit Abstand und Maske – Haustürbesuche der Kandidatinnen und Kandidaten.