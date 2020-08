Offenes Haus für Kultur und Ehrenamt

„Kulturfabrik weiterdenken“: am Freitag Abschlussveranstaltung in Vlotho

Vlotho (WB). Die Kulturfabrik wird sich verändern. Die bisherigen Nutzer werden bleiben, neue werden hinzukommen, das Haus wird sich für zusätzliche Angebote öffnen. Und es wird auch bauliche Veränderungen geben. In den vergangenen Wochen sind unter dem Motto „Kulturfabrik weiterdenken“ in Online-Workshops, im Internet und in Ideen-Boxen Vorschläge gesammelt und danach in Konzepte umgesetzt worden. Mit der Abschluss-Veranstaltung des Vlothoer Kultursommers an diesem Freitag, 7. August, wird dieses Zukunftskonzept für die Kulturfabrik nun öffentlich präsentiert.