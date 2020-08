Zurück in die 60er und 70er

Jahre des Aufbruchs

Mit diesen Jahren des städtebaulichen und gesellschaftlichen Aufbruchs beschäftigen sich auch die vor einiger Zeit veröffentlichten Vlotho-Filme der Geschichtswerkstatt. „Nach einem Aufruf hatte sich Heinz-Dieter Ükermann aus Hamm bei uns gemeldet“, berichtet August-Wilhelm König, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt. Und das sei ein riesiger Glücksfall gewesen: Ükermann habe seine Jugend in Vlotho verbracht und habe als freier Mitarbeiter des Vlothoer Wochenblattes in der Stadt sehr viele Fotos gemacht. Einige besonders schöne Negative und Dias aus seinem Archiv habe er dankenswerter Weise für das Film- und jetzt auch für dieses Kalenderprojekt zur Verfügung gestellt.

Alte Fotos eingescannt

Die Aufnahmen wurden gesichtet und professionell eingescannt. Die meisten der für den neuen Kalender ausgewählten Motive stammen aus diesem Fundus, berichtet Peter Böttcher vom Heimatverein. Als ambitionierter Hobbyfotograf hat Böttcher sich auf die Suche nach den Orten gemacht, an denen damals die Fotos entstanden sind. An der Einmündung des Forellenbaches in die Weser oder an der B514 in der Nähe der Stadtwerke fotografierte Böttcher dann, wie es dort heute aussieht. Auch diese Aufnahmen sind im Kalender abgedruckt. Anders als beim ersten historischen Kalender (2019) von Geschichtswerkstatt und Heimatverein sind die aktuellen Fotos nicht klein in die historischen Aufnahmen auf den Monatsblätter eingeklinkt. Sie sind nun auf einem zusätzlichen Kalenderblatt samt einigen Erläuterungen abgedruckt.

Diese Motive sind zu sehen: Eisgang auf der Weser mit Eisenbahnbrücke, Amtshausberg, Roseneck, Stine mit Korb, Mündung Forellenbach mit Brücken, Hafenkonzert, Weserbrücke während der Stadtsanierung, Bliekenend, Flößer, Villa Schöning, Jüdischer Friedhof, Güterbahnhof.