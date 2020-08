Um 18.58 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert. Der Löschzug Vlotho der Freiwilligen Feuerwehr und die Löschgruppe Steinbründorf wurden zur Einsatzstelle beordert. Zunächst sei unklar gewesen, ob es in dem Stammbetrieb an der Bretthorst­straße oder in Wehrendorf brenne, sagte Stadtbrandinspektor Torsten Sievering, der den Großeinsatz leitete.

„Auf der Anfahrt fiel mir sofort dicker, schwarzer Rauch auf“, sagte er. Zusätzliche Kräfte aus Exter und Uffeln wurden in Gang gesetzt, außerdem aus dem gesamten Kreis Herford insgesamt fünf wasserführende Tanklöschfahrzeuge, um die Wassereversorgung sicherzustellen. Schlauchleitungen zu den Hydranten im Umkreis wurden gelegt.

Ursache unklar

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde Katwarn ausgelöst. Die Smartphone-App alarmierte die Bevölkerung. Speziell ausgebildete Kräfte der Feuerwehr nahmen Luftmessungen vor. Welche Schadstoffe in welchem Umfang freigesetzt wurden, war völlig unklar. Mehre Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer unter und neben der Remise. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald habe verhindert werden können.

Nach Aussage des Einsatzleiters waren Kunststoffabfälle in größerer Menge in Brand geraten. Die Brandursache stand am Abend noch nicht fest.

Sievering: „Der Einsatz wird sich noch über Stunden hinziehen. Wir müssen später alles mit dem Radlader auseinanderziehen und dann einzeln ablöschen.“