Radweg an L778 kommt 2022

Seit 20 Jahren fordere die GLV in Anträgen und Anfragen diese Maßnahme. Die Anlegung eines Radweges müsse jetzt vorbereitet werden, weil 2022 für die L778 eine Fahrbahndeckenerneuerung ansteht.

Kleine Anfrage

Zu Gast waren Arnd Klocke, der in Vlotho aufgewachsenen Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag NRW, und Bürgermeister Rocco Wilken. Arndt Klocke unterstützt den Wunsch der Vlothoer und Vlothoerinnen, will im Landtag eine kleine Anfrage zu den offenen Radwegeprojekten in Vlotho stellen. Darin werde auch das fehlende Radwegeteilstück an der Detmolder Straße ein Thema sein, sagte er.

Radschnellweg

Bürgermeister Rocco Wilken überbrachte eine sehr gute Nachricht: Der Träger der L778, Straßen NRW in Bielefeld, beginnt mit der Planung eines abgetrennten Radwege und rechne im Jahr 2022 mit der Umsetzung.

August-Wilhelm König, Ortsvorsteher in Exter und gemeinsam mit Anika Hüting Spitzenkandidat der GLV, machte dann deutlich, dass der Radschnellweg im Innenstadtbereich mit den Planungen des momentan entstehenden Radwegekonzept verknüpft werden muss.

Der Arbeitskreis Dorfentwicklung Exter wird das Thema fehlendes Radwegeteilstück Detmolder Straße, sowie Radschnellweg Herforder Straße, demnächst auf der Tagesordnung haben. Dazu soll ein Vertreter von Straßen NRW eingeladen werden.