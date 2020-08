Zum Auftakt zweimal Klavierkabarett

Den Auftakt macht Christine Schütze am Sonntag, 6. September, mit Vorstellungen um 19 Uhr und um 20.15 Uhr mit dem Klavierkabarett: „Im Mittelpunkt der Beschäftigung mit der Liebe und den Worten, dem Alltag und den Sprachhülsen steht wer? Natürlich wir alle, die deutsche Sprache und was man mit der wortgewaltig und klavierstimmig so alles machen kann.“ (16 Euro/ermäßigt 14 Euro/Ehrenamtskarte 11 Euro).

Gedankenblitze mit Erwin Grosche

Am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr lädt Erwin Grosche zum Kabarett ein. Sein Programm heißt: „Wie aus heiterem Himmel“. Versprochen werden: „Gedankenblitze und poetische Niederschläge. Liebenswert, ein Bollwerk literarischer Bonmots, aber so fein mit Selbstironie und Schabernack und Alltag gewürzt, dass es einfach Freude macht, Erwin Grosche beim Fantasieren beizustehen.“ (16 Euro/14 Euro/11 Euro).

„Teatime“ heißt die Lesung mit Musik mit Thommi Baake am Sonntag, 22. November, 15.30 Uhr: „Eine Mischung aus Literatur, Unterhaltung, Edutainment. Thommi Baake erzählt nicht nur, er inszeniert seine kleinen Tee­flunkergeschichten, macht ein kleines Tee-Quiz…“ (13 Euro/11 Euro/8 Euro).

Beim Kabarett der Weibsbilder, das sind Anke Brausch und Claudia Thiel, heißt es am Freitag, 4. Dezember, ab 20 Uhr, „Malle-Diven – Ausgebrannt am Sommerstrand“: „Mit Traummann ans Mittelmeer oder mit Oma zur Ostsee? Bier auf Balkonien oder Bacardi auf Bali? Einer für Alle oder alle auf Malle? Was verbinden wir Deutsche mit Urlaub?“ (16 Euro/14 Euro/11 Euro).